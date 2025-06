Soudan: Guerre au pays - Le risque de génocide est «très élevé», prévient l'ONU

Le risque de génocide durant la guerre au Soudan reste « très élevé », a averti lundi une haute responsable de l'ONU, inquiète face aux attaques fondées sur l'appartenance ethnique menées par les Forces de soutien rapide (FSR).

Le risque de génocide au Soudan reste « très élevé », a averti ce 23 juin 2025, Virginia Gamba, conseillère spéciale par intérim du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour la prévention du génocide. Face au Conseil des droits de l'homme à Genève, elle a exprimé son inquiétude concernant le Sahel, la RDC ou le Soudan, où cette dernière dénonce les attaques fondées sur l'appartenance ethnique menées par les Forces de soutien rapide (FSR).

« Les attaques continues et ciblées contre certains groupes ethniques, en particulier dans les régions du Darfour et du Kordofan [situées à l'ouest et au centre du Soudan, NDLR], constituent une préoccupation spécifique dans le cadre de mon mandat, a-t-elle souligné. Les FSR et les milices arabes armées alliées continuent de mener des attaques à motivation ethnique contre les Zaghawa, les Masalits et d'autres communautés ».

« Les deux camps ont commis de graves violations des droits de l'homme »

Elle poursuit : « Les deux camps ont commis de graves violations des droits de l'homme. Le risque de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Soudan reste très élevé. Des milliers de civils ont été tués et plus de 10,5 millions de personnes ont été déplacées. Le conflit au Soudan entre les Forces soudanaises et les Forces de soutien rapide continue d'avoir un effet dévastateur sur la population civile alors que la guerre est entrée dans sa troisième année. »

La guerre civile soudanaise, qui a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé 13 millions de personnes, plongé une partie du pays dans la famine et favorisé une épidémie de choléra, est considérée par l'ONU comme la pire crise humanitaire actuelle. Le pays est déchiré depuis le 15 avril 2023 par un conflit sanglant qui oppose l'armée régulière soudanaise (SAF) du général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires de son ancien bras droit, le général Mohamed Hamdane Dogolo dit « Hemedti ».