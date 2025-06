Afrique: Mondial des clubs - Match spectaculaire et fin de parcours pour le club égyptien d'Al Ahly

Après un spectaculaire match nul contre le FC Porto (4-4), le club du Caire termine en dernière position du groupe A. L'attaquant palestinien Wessam Abou Ali s'est distingué pour les Égyptiens en inscrivant un triplé. Mais la folie de ce match n'a pas permis à Al Ahly de créer l'exploit.

Par trois fois, son nom a résonné dans le MetLife Stadium, mais le triplé de Wessam Abou Ali n'a pas suffi. Ni le quatrième but de Mohamed Ali Ben Romdhane (64e). Aussi flamboyant offensivement que poreux défensivement, Al Ahly a au moins eu le mérite d'offrir un beau baroud d'honneur à un stade qui n'avait d'yeux et de voix que pour eux. Mohamed Magdi, milieu de terrain du club égyptien, a quand même quelques regrets. « C'est un grand match, contre une grande équipe. On a eu énormément d'occasions et même si on marque 4 buts, on a beaucoup gâché.»

Al Ahly termine dernier de son groupe, un échec pour le géant africain. Pour les observateurs, tout s'explique par un manque de repères. C'est l'avis de Mojad Youssef, journaliste égyptien spécialiste du club cairote. « Le coach et certains nouveaux joueurs n'ont pas eu assez de matchs ensemble avant la compétition. Pour moi, c'est ce qui explique qu'Al Ahly ne sera pas en huitièmes. »

L'équipe la plus titrée d'Afrique en clubs rend un bilan teinté de regrets avec deux matchs nuls contre Porto (4-4) et Inter Miami (1-1) et une défaite devant Palmeiras (0-2). Mais, Al Ahly, l'a prouvé face aux Portugais, le très haut niveau international n'est pas loin pour le géant du Caire.

Pour sa part, Porto est la deuxième formation européenne à quitter prématurément cette Coupe du monde après l'Atletico Madrid, sorti dans la poule B.