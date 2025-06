Guinée: La société civile appelle le nouveau patron de la Cédéao à oeuvrer à la libération de militants

En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, regroupement civique crée en 2019 pour s'opposer à un troisième mandat du président Alpha Condé, demande l'intervention du nouveau président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) « pour obtenir la libération inconditionnelle » des personnalités kidnappées ces derniers mois dans ce pays dirigé par les militaires depuis le coup d'État de septembre 2021. Alseny Farinta, du FNDC, rappelle que le chef de l'État sierra-léonais Julius Maada Bio avait justement oeuvré « pour éviter que la communauté internationale sanctionne la junte militaire ».

À peine désigné à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), le président Julius Maada Bio est interpellé par la société civile guinéenne. Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a adressé une lettre ouverte au chef de l'État sierra-léonais « sur les enlèvements et disparitions forcées en Guinée ».

Dans son message, le FNDC demande au nouveau dirigeant de la Cédéao « de bien vouloir mettre son engagement communautaire pour obtenir la libération inconditionnelle » de toutes les personnes kidnappées par la junte du président de transition Mamadi Doumbouya. Notamment les militants prodémocratie Foniké Menguè et Billo Bah, enlevés à leurs domiciles par des militaires il y a bientôt un an et toujours portés disparus.

Après le putsch de 2021, la société civile guinéenne avait pourtant plaidé en faveur du nouveau pouvoir militaire et avait même rencontré le président Maada Bio, comme l'explique Alseny Farinta Camara, responsable à l'organisation du FNDC.

« Il a joué un grand rôle auprès de plusieurs chefs d'État ouest-africains et de diplomates basés en Guinée, pour éviter que la communauté internationale sanctionne la junte militaire, après la chute du régime d'Alpha Condé [au pouvoir de 2010 à 2021, NDLR] à cause du 3e mandat, souligne-t-il. Et, son leadership a amené beaucoup de diplomates et beaucoup d'institutions à se rétracter pour dire que le CNRD [le Comité national du rassemblement pour le développement qui a renversé Alpha Condé en septembre 2021, NDLR], la junte militaire, est soutenu par ceux qui étaient en première ligne dans la lutte contre le 3e mandat, notamment le FNDC. Et les mêmes personnes, aujourd'hui, sont à l'avant-garde de la junte et ils plaident pour éviter qu'il y ait des sanctions, afin que les autorités de la transition, c'est-à-dire les militaires, puissent répondre aux aspirations légitimes et profondes de la population ».

Alseny Farinta Camara conclut : « Mais, très malheureusement, aujourd'hui, cette junte a changé carrément de direction en optant pour la répression et la disparition forcée de tous ceux qui se battaient pour qu'elles ne subissent pas de sanctions de la communauté internationale. »