Sud-Soudan: À Bor, des victimes des inondations s'adaptent avec le commerce du poisson

C'est une histoire de résilience au Soudan du Sud : celle des femmes de Bor. Cette ville est située au bord du Nil et, au départ, il y a des inondations qui viennent aggraver une situation déjà compliquée en raison du contexte sécuritaire. Mais, qui dit eau, dit poissons. Et les femmes de Bor ont donc réussi à rebondir en organisant toute une filière autour de son commerce. Il y a les vendeuses mais aussi celles qui sont employées par d'autres pour veiller sur la marchandise. Certaines ont même réussi à se créer un petit capital. Reportage.

Sur le port de Bor, des centaines de femmes s'activent entre les monticules de poisson séché. Anger Amol, la quarantaine, empile des poissons préservés avec du gros sel. Comme toutes les autres femmes ici, elle s'est lancée dans cette activité il y a moins de trois ans, pour rebondir après les inondations qui ont ravagé son village.

« C'est pour survivre que nous faisons ce travail, car quand les inondations ont détruit nos fermes, nous n'avions plus rien pour nourrir nos enfants, explique-t-elle. J'ai commencé comme vendeuse, puis j'ai réussi à économiser un peu et maintenant je travaille avec mes fils. Eux, ils pêchent, et moi, je m'occupe de découper et de saler le poisson. Je reviens tout juste de l'île au milieu des marais où nous faisons ça. C'est un travail très difficile, car là-bas on tombe malade à cause des moustiques ».

Anyieth Angeth Book, 50 ans, se tient près d'un énorme cube de poissons empilés. Chassée de son village en 2020 par la montée des eaux, elle est employée par un pêcheur pour vendre sa marchandise. « Je suis la seule à subvenir aux besoins de ma famille, et c'est grâce à ce job que j'y parviens, souligne-t-elle. Le pêcheur me paie en poisson, et c'est en le revendant que je gagne ma vie. Heureusement que nous avons cette incroyable quantité de poisson ici, à Bor ! Notre village est complètement désert maintenant, donc nous préférons rester en ville pour travailler ».

Si cette opportunité économique est assez miraculeuse dans un contexte de grave crise humanitaire au Soudan du Sud, les conditions de travail des femmes dans le commerce de poisson à Bor demandent toutefois à être améliorées. Elles n'ont en effet aucun abri pour se protéger du soleil et de la pluie.

«La façon dont nous gérons les exportations de poisson de Bor doit être améliorée» Pour les autorités de Jonglei, État du Soudan du Sud, le rebond économique pourrait être amplifié en développant encore plus les exportations régionales de ce poisson, notamment en le transformant. James Mawich Makuach, ministre local des Routes et des ponts, affirme : « Ici, dans le Jonglei, nous avons un très bon écosystème. Nous avons de bonnes zones marécageuses. Et à l'heure actuelle il y a de l'eau de partout. Et donc, il y a également du poisson de partout. Le côté positif des inondations, c'est que la quantité de poisson augmente. Il y a différentes sortes de poisson qui transitent ici à Bor : le poisson séché, et aussi le poisson préservé avec du sel. Et puis le poisson frais. Ces trois catégories sont actuellement exportées vers le Congo, l'Ouganda, le Kenya, la République Centrafricaine. Dans tous ces endroits, les gens savourent notre poisson ! Mais nous avons besoin de mettre en place une certification de l'origine de ce poisson comme étant l'État du Jonglei au Soudan du Sud. Car, la façon dont nous gérons ces exportations de poisson à l'heure actuelle demande à être améliorée. Nous manquons de capacités et d'infrastructures pour que notre poisson parte à l'exportation une fois conditionné ici, avec un logo et une certification "origine Soudan du Sud", et ce afin d'éviter que d'autres ne se l'accaparent en gommant sa provenance. C'est notre préoccupation actuelle. »