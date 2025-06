Afrique de l'Ouest: Gestion durable du bassin du Niger - Des experts ouest-africains renforcent leurs capacités à Abidjan

Du 23 au 27 juin 2025, Abidjan accueille un atelier régional de renforcement des capacités à l'intention des formateurs des formateurs (FDF) issus des neuf pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

Cette session, organisée par le ministère ivoirien des Eaux et Forêts, s'inscrit dans le cadre du programme d'activités 2025 et du projet NB-ITTAS (Améliorer la GIRE, la gestion et la gouvernance fondées sur la connaissance du bassin du Niger et du système aquifère d'Iullemeden-Taoudéni/Tanezrouft).

Pendant cinq jours, des experts venus du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria et Tchad sont formés sur des thématiques prioritaires en lien avec la gestion conjointe des eaux souterraines et de surface. Objectif : renforcer les compétences locales pour assurer une meilleure gouvernance des ressources naturelles partagées, en s'appuyant sur des données scientifiques fiables et actualisées.

Présidant l'ouverture de la session, le 23 juin à Cocody-Attoban, M. Djah Koffi Antoine, directeur de cabinet adjoint représentant le ministre Laurent Tchagba, a souligné l'importance stratégique de cet atelier. Selon lui, cette formation vise à doter les FDF des outils nécessaires pour dupliquer, dans chacun de leurs pays respectifs, les connaissances acquises. Cela permettra d'accompagner efficacement la mise en oeuvre durable des projets communautaires pilotes dans les neuf États membres de l'ABN.

En plus de favoriser la diffusion des bonnes pratiques, cet atelier vise à consolider le rôle des institutions universitaires et de recherche comme partenaires techniques de l'ABN dans la préservation des écosystèmes et la résilience climatique.

Le représentant du ministre Tchagba a également salué les appuis techniques et financiers du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de l'ABN ainsi que des agences de mise en oeuvre. Tous contribuent, selon lui, à une gouvernance améliorée des ressources en eau dans le bassin du Niger, et en particulier dans la zone NB-ITTAS.

De son côté, M. Zinsou Didier, secrétaire exécutif de l'ABN, a réitéré l'engagement de l'institution à poursuivre ce processus, qui s'inscrit pleinement dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Enfin, le professeur Hamma Yacouba, secrétaire général de l'Institut 2iE, a mis en lumière l'importance de cette initiative dans le contexte des défis actuels et futurs liés à la gestion durable des ressources naturelles transfrontalières.