Cote d'Ivoire: Développement industriel - Des acteurs de la petite agro-transformation reçoivent des équipements de production

Ouf de soulagement pour les actrices de la petite agro-transformation ! Elles viennent de bénéficier d'équipements de production destinés à les accompagner dans le développement de leurs activités professionnelles, selon une note de service publiée le dimanche 22 juin 2025.

Le matériel leur a été remis par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, le jeudi 19 juin 2025, au Centre de démonstration et de promotion des technologies (Cdt), situé dans la commune de Marcory (Abidjan).

Il s'agit de vingt-deux (22) équipements remis dans le cadre du programme d'appui aux acteurs de la petite transformation, initié par l'État de Côte d'Ivoire. Ce programme, dont le coût est estimé à plus de 2 milliards de Fcfa, vise à soutenir 1 000 acteurs du secteur.

Les équipements comprennent des broyeurs d'épices, de céréales et de manioc, des extracteurs de jus, des torréfacteurs, des pasteurisateurs et des séchoirs. Ils ont été attribués à 12 bénéficiaires, dont 11 femmes issues des villes d'Abidjan et de Yamoussoukro.

« Cette volonté du gouvernement se traduit également par de nombreuses autres initiatives en cours, notamment l'élaboration de la stratégie nationale pour le développement de la petite transformation, dont l'atelier de validation se tiendra dans les prochaines semaines », a indiqué le ministre Souleymane Diarrassouba.

À travers cette action, le gouvernement oeuvre non seulement à améliorer la valeur ajoutée locale, à créer des emplois et à générer des revenus pour les femmes et les jeunes, mais aussi à renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Il s'engage également à accroître la productivité et la compétitivité du secteur de la petite agro-transformation, faciliter l'accès aux technologies adéquates et favoriser l'accès au marché.

Il convient de rappeler que depuis 2022, environ 300 acteurs ont déjà bénéficié du soutien de l'État, à travers le projet d'appui technologique mis en oeuvre par le ministère du Commerce et de l'Industrie.