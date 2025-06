Sénégal: Publication effective des rapports d'exécution budgétaire 2024-2025 - Cheikh Diba clôt le débat

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et ses services tournent la page de la polémique relative à la non-publication des rapports d'exécution budgétaire fin 2024 à 2025 qui suscitait une vraie préoccupation chez certains hommes politiques, acteurs de la société civile et autres militants de la bonne gouvernance. Hier, lundi 23 juin 2025, les deux rapports trimestriels d'exécution budgétaire du 4e trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025, réclamés avec insistance par l'opposition et la société civile, ont été rendus publics. Il ressort du rapport budgétaire de fin 2024 près de 103,91 % d'exécution avec 4 005 milliards de recettes alors que celui de 2025 cautionne 1 027 milliards de FCFA mobilisés en trois mois.

Le ministère des Finances et du Budget du Sénégal a effectivement publié hier, lundi 23 juin 2025, les rapports d'exécution budgétaire 2024-2025, conformément aux exigences de sincérité et de fiabilisation des données. La publication, qui était initialement prévue pour une date antérieure, tardait à s'effectuer, suscitant du coup moult interrogations de la part de certains hommes politiques comme l'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, et autres acteurs de la société civile et militants de la bonne gouvernance. A l'instar de Birahime Seck du Forum civil qui pointait du doigt ce dysfonctionnement considéré comme un net recul. Le gouvernement, selon le coordonnateur du Forum civil, n'aurait jamais dû attendre que le débat sur la publication des rapports d'exécution budgétaire prenne de l'ampleur. « Le retard dans la publication desdits rapports et le silence du gouvernement ne s'accordent pas avec l'offre de gouvernance prônée par les tenants du pouvoir. Cette situation accroît les soupçons, écorne la redevabilité et affaiblit la politique de bonne gouvernance », avait-il dénoncé.

Hier, lundi, le ministère des Finances et du Budget a enfin publié le Rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre 2025, élaboré en conformité avec l'article 70 de la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 et le Code de transparence dans la gestion des finances publiques (loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012). Le document présente la situation d'exécution du budget de l'État du Sénégal au 31 mars 2025, basée sur les prévisions de la Loi de Finances Initiale (LFI) n° 2025-02 du 6 janvier 2025.

Les recettes et dons du budget général mobilisés au 31 mars 2025 s'élèvent ainsi à 1 027,82 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 21,44 % des prévisions annuelles de 4 794,60 milliards de FCFA. Les dépenses (base ordonnancement) atteignent 1 419,45 milliards de FCFA, représentant 22,14 % des crédits ouverts de 6 410,78 milliards de FCFA. Cette performance marque globalement une hausse de 91,06 milliards de FCFA(+9,72 %) par rapport au premier trimestre 2024, où les ressources s'élevaient à 936,76 milliards. Les recettes internes et externes ainsi que les dépenses (ordinaires, en capital et autres) y sont détaillées par les services du ministre Cheikh Diba. Lesquels relèvent que « Cette exécution reflète une mobilisation robuste des ressources internes, portée par une fiscalité dynamique, malgré une faiblesse persistante des dons externes ».

103,91 % d'exécution, 4 005 milliards de recettes, selon le Rapport Budgétaire fin 2024

Dans la même perspective, le ministère des Finances et du Budget a aussi publié le Rapport d'exécution budgétaire du quatrième trimestre 2024. Les recettes et dons du budget général mobilisés au 31 décembre 2024 s'élèvent à 4 005,21 milliards de FCFA, dépassant les prévisions de la LFR (Loi de finance rectificative) avec un taux d'exécution de 103,91 %. Les dépenses totales se chiffrent à 6 506,16 milliards de FCFA, soit un taux d'exécution de 103,70 % des crédits ouverts. Elles se décomposent en dépenses ordinaires (4 239,02 milliards de FCFA) ; dépenses en capital (2 267,14 milliards de FCFA). Ce montant inclut des factures impayées imputées à 2024, notamment : une subvention au secteur de l'énergie de 146,3 milliards de FCFA ; des travaux du secteur BTP pour 105,20 milliards de FCFA ; des investissements financés par des ressources extérieures pour 249,5 milliards de FCFA.

Au titre du Fonds National de Retraite (FNR), les recettes cumulées au 31 décembre 2024 s'établissent, selon Cheikh Diba et ses services, à 177,01 milliards de FCFA, dont 153,15 milliards pour le régime de base et 23,86 milliards pour le régime complémentaire. Les dépenses totales, incluant les remboursements, atteignent 141,395 milliards de FCFA, contre 139,282 milliards en 2023, avec un taux d'exécution de 83,91 % par rapport aux crédits ouverts (165,8 milliards). Quant au nombre de cotisants, il s'élève à 144 543, tandis que celui des pensionnés est de 75 134, soit un rapport démographique (cotisants/allocataires) de 1,92, en légère amélioration par rapport à 1,86 en 2023.

Pour rappel, les rapports trimestriels d'exécution budgétaire (RTEB) sont publiés pour assurer la transparence et la bonne gestion des finances publiques. Ils permettent de suivre l'évolution des recettes et des dépenses de l'État, ainsi que l'exécution des différents programmes et projets. La publication des RTEB est un élément clé de la politique de transparence du gouvernement sénégalais et contribue à informer le public sur la manière dont les fonds publics sont utilisés.