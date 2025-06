Addis-Abeba — Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a appelé les États-Unis à accroître leurs investissements en Afrique. Le Sommet des affaires États-Unis-Afrique se tient actuellement à Luanda, capitale de l'Angola. Organisé par le Corporate Council on Africa (CCA) en collaboration avec le gouvernement angolais, ce sommet abordera les opportunités de développement des échanges commerciaux, des investissements et des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique.

Des présidents, chefs d'État, ministres et hauts responsables gouvernementaux et chefs d'entreprise américains et africains participent au sommet. Une délégation éthiopienne de haut niveau, conduite par le président Taye Atske Selassie, est également présente à Luanda pour participer au sommet.

S'adressant au sommet, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a exhorté les États-Unis à accroître leurs investissements en Afrique, car le continent recèle d'immenses opportunités. Adesina a appelé les investisseurs à venir investir en Afrique, déclarant : « Les investisseurs avisés devraient s'intéresser à l'Afrique.»

Il a souligné que l'Afrique dispose d'abondantes ressources naturelles, telles que des terres arables non cultivées et des minéraux rares, et qu'elle abrite également certains des pays à la croissance la plus rapide. Par conséquent, il appelle les entreprises, notamment américaines, à accroître leur présence en Afrique, car le taux de retour sur investissement en Afrique pourrait se situer entre 15 et 20 %.

Par ailleurs, le président de la BAD a fait valoir que la prime de risque est également très faible en Afrique, selon les données récentes de Moody's, et a exhorté les entreprises à fonder leurs décisions sur des données réelles plutôt que sur des perceptions.

Tout en saluant l'évolution des relations entre les États-Unis et l'Afrique, passant d'un modèle axé sur l'aide à un modèle de diplomatie commerciale, le président a exhorté les deux parties à forger un partenariat stratégique privilégiant les investissements dans les infrastructures, l'agriculture, les industries minières, ainsi que le développement des infrastructures numériques et des marchés financiers.

Lors du Sommet des affaires États-Unis-Afrique, le Conseil des entreprises pour l'Afrique (CCA) a décerné au Dr Akinwumi Adesina, président de l'Agence africaine de développement, le Prix du Leader économique distingué 2025.

Ce prix lui a été décerné en reconnaissance de son leadership transformateur dans la promotion du développement de l'Afrique et l'amélioration des conditions de vie de millions d'Africains. Akinwumi Adesina a exprimé sa gratitude pour ce prix et a réaffirmé sa volonté de renforcer son engagement en faveur du développement de l'Afrique.