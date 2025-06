Sénégal: Kolda - Le coordonnateur du PDCVR satisfait du niveau de réalisation des ouvrages agricoles

Kolda — Le coordonnateur du Projet de développement de la chaîne de valeur riz (PDCVR), Wally Diouf, a exprimé, lundi, sa satisfaction quant au niveau de réalisation des ouvrages en cours d'exécution dans le cadre d'un vaste programme d'aménagement des terres rizicoles dans la région de Kolda (sud).

"Nous sommes venus en mission de vérification des travaux en cours d'exécution financé par l'Etat du Sénégal et la Banque islamique dans la cadre de la politique agricole. Les orientations actuelles sont de faire en sorte que le potentiel agricole soit exploité douze mois sur douze et cela passera par la maîtrise de l'eau, et nous sommes satisfaits du niveau de réalisation des ouvrages dans la région", a-t-il salué.

Le coordonnateur du Projet de développement de la chaîne de valeur riz (PDCVR) a sillonné ce lundi les villages de Dabo, Dialambéré et Bagadadji dans le département de Kolda, pour constater le niveau d'aménagement des ouvrages dans les vallées ciblées.

Dans la région de Kolda, il est prévu la réalisation des ouvrages de franchissement et l'aménagement de plus de 2 000 hectares de terres rizicoles dans le cadre d'un vaste programme, a fait savoir M. Diouf en marge de cette mission.

"Dans la région de Kolda, nous réalisons d'abord des ouvrages de franchissement pour sécuriser la mobilité des personnes car, pendant l'hivernage, il très difficile de voir des populations se déplacer d'une zone à une autre du fait des vallées qui sont remplies par les eaux de pluies", a-t-il indiqué.

Le PDCVR, a-t-il ajouté, envisage de mettre en place des forages pour permettre aux populations, en cas de pause des pluies, d'avoir de l'eau souterraine et également de l'eau dans les vallées pendant la saison sèche", a souligné Wally Diouf .

Selon lui, il est prévu dans les régions de Kolda et Sédhiou la réalisation de plus de 3 000 hectares rizicoles pour un coût de plus de 700 millions de francs CFA pour booster la production agricole et assurer une autosuffisance en riz dans cette partie méridionale du Sénégal.

Le coordonnateur du Projet chaîne de valeur riz a en outre rassuré les populations sur la disponibilité du matériel agricole, promettant que leurs doléances vont être prises en comptent par la tutelle.