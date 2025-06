Sénégal: Louga - Amadou Mberry Sylla salue le renforcement de la coopération avec la Bourgogne-Franche-Comté

Louga — Le président du Conseil départemental de Louga, Amadou Mberry Sylla, a salué, lundi, la dynamique de coopération décentralisée engagée avec les associations et collectivités françaises de Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du projet "Coopérer pour réussir l'avenir au Sénégal".

"C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous accueillir à Louga à l'occasion de votre visite dans le cadre du projet COPRA Sénégal, un programme de coopération mutualisée et multi-acteurs entre des associations et des collectivités territoriales de Bourgogne-Franche-Comté et du Sénégal", a-t-il déclaré en présence des partenaires français.

"Votre présence parmi nous est une opportunité pour échanger et partager autour de ce qui nous unit : le dialogue, la solidarité, la paix, le partenariat pour le mieux-être de nos populations respectives", a-t-il ajouté.

Le président Sylla a rappelé "les efforts déjà réalisés par le Conseil départemental dans l'accès à l'eau potable grâce au budget d'investissement du département, notamment à travers la réalisation de bornes fontaines, de blocs d'hygiène et d'adductions d'eau dans les villages et dans les lycées et collèges".

Il a également annoncé "une extension du projet à l'échelle du moyen-secondaire, à partir de 2025-2026, pour couvrir l'ensemble du territoire départemental".

"Aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes en instance provenant des communes, et c'est pourquoi nous avons préconisé, dans le cadre de la prochaine phase du projet, un changement d'échelle pour adresser le niveau moyen-secondaire dans une perspective de déploiement pluriannuel de ce projet sur l'ensemble du territoire du département de Louga, à compter de 2025-2026", a expliqué M. Sylla.

La délégation française, conduite par Philippe Alpy, vice-président du département du Doubs et chef de la mission, est à Louga pour suivre les avancées du projet "Eau saine et hygiène pour tous".

Il a souligné que "ce projet, piloté par le département du Doubs avec l'appui technique de la Société du Canal de Provence, bénéficie d'un financement de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et s'appuie sur une collaboration étroite avec l'Inspection d'académie de Louga".

"Il vise à améliorer l'accès à l'eau potable dans les écoles, via l'installation de kiosques d'eau équipés de dispositifs de traitement par UV et filtres, en partenariat avec la Société du Canal de Provence", a-t-il ajouté.

Il a souligné que la coopération avec Louga s'inscrit dans une logique "gagnant-gagnant", fondée sur le partage de bonnes pratiques et l'adaptation commune aux défis du changement climatique.

"Ce partenariat est pour nous une coopération gagnant-gagnant. Nous venons ici aussi pour apprendre. L'eau est un défi pour vous, mais elle l'est aussi pour nos territoires, dans un contexte de changement climatique", a-t-il ajouté.

Il a salué "l'engagement des autorités sénégalaises, des collectivités locales, des services techniques et de l'Éducation nationale, ainsi que l'implication de l'ARD, de BFC International et des différents partenaires techniques".

"Ce n'est pas une coopération descendante. Nous sommes ici pour construire ensemble, avec des convictions communes. Nous pensons que ce que nous faisons ici à Louga doit être répliqué ailleurs", a conclu le chef de la délégation.