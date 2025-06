Sénégal: Kédougou - Les communautés sensibilisées sur l'importance et le rôle des services publics

Kédougou — Une session de sensibilisation sur l'importance, le rôle et les responsabilités des services publics s'est tenue, lundi, à Kédougou (est), en direction des habitants de la région sous la présidence de l'adjoint au préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, a constaté l'APS.

Cette rencontre, organisée dans le sillage de la célébration de la Journée internationale des services publics, célébrée le 23 juin de chaque année, est initiée par l'Association Kédougou Encadrement et Orientation Humain (KEOH) en partenariat avec Actionaid Sénégal, une ONG qui accompagne les populations vulnérables à améliorer leurs conditions de vie selon une approche basée sur les droits de l'homme.

Cette célébration a vu la participation des agents des services publics locaux, des autorités administratives locales, des chefs de services techniques et des communautés de la région de Kédougou.

"Nous avons décidé, avec notre partenaire Actionaid Sénégal, de célébrer la journée des services publics à Kédougou, à l'instar des autres régions du Sénégal, pour mieux sensibiliser les communautés sur l'importance, le rôle et les responsabilités des services publics", a déclaré Saliou Diallo, responsable de l'association KEOH dans la région de Kédougou.

Selon lui, l'objectif de cette journée est de mobiliser les communautés et les acteurs concernés afin de les sensibiliser sur l'importance, le rôle et la responsabilité des services publics.

"Le public et les acteurs concernés sont mobilisés et sensibilisés autour des enjeux liés à l'amélioration des services publics et des engagements pris par les agents", a-t-il ajouté.

Il a précisé qu'un focus particulier a été mis aussi sur les questions des violences basées sur le genre (VBG) en lien avec les droits des femmes notamment le droit de la santé et l'éducation des filles et des garçons par un renforcement de leur leadership.

"C'est pour faire la promotion des services publics de qualité pour permettre un système éducatif inclusif et transformateur afin d'améliorer le leadership des filles et des garçons afin de lutter contre les normes sociales négatives y compris toutes les formes de violence fondé sur le genre", a-t-il dit.

Il a souligné que les populations ont communiqué leurs préoccupations et contraintes qu'elles rencontrent dans les différents services publics.

"Il s'agit des retards d'acquisition des extraits de naissance les lenteurs administratives, l'inaccessibilité et le manque de certains services publics dans la région de Kédougou", a-t-il souligné.

L'adjoint au préfet du département de Kédougou a salué la célébration de la journée internationale des services publics.

"Nous avons célébré ici à Kédougou la journée internationale des services publics et tous les services techniques présents et c'est une activité que nous avons bien magnifiée avec les communautés. Et nous avons donné la parole aux communautés qu'elles s'expriment librement", a-t-il salué M. Mbaye.

Il a invité les populations à fréquenter davantage les services publics pour comprendre leurs rôles et leurs responsabilités régaliennes.