Sénégal: Papa Landing Goudiaby, un passionné au service de sa localité

À Thiaroye où il a fraîchement mis sur pied l'académie Élite Foot, école de football regroupant des jeunes U10, U13 et U16, Papa Landing Goudiaby veut participer à l'éclosion des talents de sa localité.

Ancien joueur de Demba Diop Fc et formé à Génération Foot, son ambition est d'aider ces footballeurs en herbe à exprimer leur potentiel et réussir ainsi une brillante carrière professionnelle.

Papa Landing Goudiaby avait toutes les prédispositions pour devenir un footballeur professionnel. Pour avoir fait ses premières armes dans la prestigieuse académie Génération Foot, ce jeune de 27 ans était bien parti pour réussir une brillante carrière. Mais, le destin en a décidé autrement. Depuis qu'il a raccroché les crampons, malgré son jeune âge, il a embrassé le métier d'entraîneur. « J'ai été formé à Génération Foot en petite catégorie. Ensuite, j'ai intégré le club Hlm Grand Yoff, avant d'aller à Demba Diop Fc de Mbour et de terminer au Model de Mbao. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de mettre fin à ma carrière de footballeur et de me consacrer au coaching », a confié le natif de Diamaguène Lansar. C'est ainsi qu'il décide, en avril dernier, de porter sur les fonts baptismaux sa propre académie : Élite Foot.

Passionné, Pape Landing Goudiaby estime être tombé amoureux du métier d'entraîneur lors de son passage à Génération Foot. Ainsi, pour permettre à ses jeunes frères de bénéficier de la chance qu'il n'a pas eue, l'ancien footballeur a décidé de se former dans ce domaine et de se consacrer entièrement au coaching. « Puisque je n'ai pas réussi à devenir professionnel, j'ai voulu offrir la chance aux jeunes talents de ma localité à mieux exploiter leur talent et à se faire découvrir.

Nous avons trois catégories, U10, U13 et U16. J'ai organisé des détections à travers des tournois de foot. Les meilleurs joueurs qui sont enrôlés, nous les prenons entièrement en charge. Ils n'auront rien à débourser pour intégrer l'académie ou pour leurs équipements. Nous veillons aussi à leur scolarité, parce que nous sommes avant tout des éducateurs et nous faisons de leur réussite notre sacerdoce », souligne-t-il.

Pour le jeune formateur, ces footballeurs en herbe doivent avoir la chance d'exprimer leur plein potentiel pour espérer décrocher des contrats professionnels dans des clubs huppés en Europe ou en Asie. C'est pourquoi il invite les autorités et les bonnes volontés, de Thiaroye et d'ailleurs, à les accompagner dans leur noble mission. « Notre ambition est d'exporter ces jeunes, leur permettre d'avoir des contrats à l'étranger. Ce n'est pas facile parce que nous n'avons pas assez de ressources financières et matérielles pour mener à bien ce projet et nous fonctionnons sur fonds propres », confie M. Goudiaby.