Sénégal: Thiès - 4ème édition du Symposium de l'EPT à partir de jeudi

Thiès — L'École polytechnique de Thiès (EPT) organise, du jeudi 26 au 28 juin 2025, la quatrième édition de son symposium, couplée à ses doctoriales placées sous le thème des "Sciences au service du développement durable", annonce un communiqué de l'établissement, transmis à l'APS.

Cette activité de trois jours, se tiendra à l'EPT, qui "deviendra un véritable carrefour de la connaissance, de l'innovation et du dialogue scientifique, où chercheurs, enseignants, doctorants, professionnels, étudiants et passionnés de science sont conviés pour penser ensemble les défis de demain", indique le communiqué.

La même source précise que l'événement vise à "créer un espace d'échanges autour des enjeux scientifiques liés à la souveraineté numérique, énergétique et alimentaire, la valorisation des travaux de recherche et l'innovation menés au sein des universités et centres de recherche", afin de "favoriser des synergies entre monde académique et monde socio-économique".

Des animations scientifiques sous forme de panels de haute facture, avec des experts de renom, des communications orales pluridisciplinaires, des posters scientifiques et des stands d'exposition valorisant les innovations et les initiatives des chercheurs, sont prévues pour les journées du jeudi 26 et du vendredi 27 juin, relève le document, précisant que les doctoriales se tiendront le samedi 28 juin.

L'EPT invite la communauté universitaire, les institutions partenaires, les décideurs, les entreprises, les médias et le grand public à prendre part à cet événement unique, "vitrine de la recherche appliquée et de la pensée scientifique en Afrique de l'Ouest", poursuit le texte.