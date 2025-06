Sénégal: RSE - Sonatel veut s'aligner sur les ODD

Dakar — La Sonatel a présenté, lundi, ses actions phares en matière de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) alignées sur plusieurs Objectifs de développement durable (ODD).

Ces actions ont été déclinées par la chargée de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et des partenariats, Rokhaya Solange Mendy.

"Les axes retenus sont la santé, l'environnement, l'inclusion numérique, l'autonomisation des femmes et des jeunes, et l'éducation qui correspondent respectivement aux ODD 3, 13, 9, 8 et 4", a-t-elle précisé lors de la présentation des résultats de la RSE 2024.

La chargée de la RSE de Sonatel a rappelé que l'entreprise de télécommunications a obtenu le label d'engagement exemplaire conformément à la norme ISO 26000, délivré par l'ACBOR.

Parmi les projets phares, figure le projet Village, piloté par la Fondation Sonatel, qui favorise l'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau et à l'énergie dans les localités de Thicatt Wolof (Kaffrine), Sob 2 (Kaolack), Mbakhna (Matam), Saréme (Diourbel), Merina Sarr (Louga), Deguerre (Fatick), Gandoul (Thiès) et Tomboronkonto (Kédougou).

Selon Rokhaya Solange Mendy, Sonatel a également poursuivi son partenariat avec le programme "Marmite du Coeur", à travers la distribution de 1 750 kits alimentaires dans plus de 30 localités de 10 régions, la réhabilitation de quatre terrains de sport et le creusement de dix puits en 2024.

Sur le plan sanitaire, la Fondation Sonatel a permis la consultation de 3 500 personnes depuis sa création. En 2024, elle a offert 250 mammographies dans le cadre d'octobre Rose, doté en équipements les services pédiatriques des hôpitaux de Fatick, roi Baudouin, Ziguinchor et Bakel, et octroyé 65 bourses de spécialisation médicale.

Dans le domaine de l'éducation et de l'inclusion numérique, la structure Orange Digital Center constitue une plateforme structurante à travers la Sonatel Academy, le Fab Lab, le 5G Lab, le programme Techie, Orange Fab et Orange Venture. Depuis son lancement, plus de 39 000 jeunes y ont été formés, avec un taux d'insertion de 95 % et un taux de féminisation de 51 %.

Concernant le volet environnemental, la chargée de la RSE a cité la campagne annuelle de plantation de mangroves à Palmarin (Joal), qui a permis de planter plus de 320 000 arbres depuis 2020, en partenariat avec l'association Les Médailles. En 2024, l'entreprise a affiché un taux d'utilisation d'énergie verte de 42 %, un taux de reconditionnement de ses box de 63 %, et une réduction de son empreinte carbone estimée à 251 922 tonnes de CO₂.

Le budget consacré à la RSE a atteint, selon elle, plusieurs centaines de millions de francs CFA par an, "une enveloppe en constante progression qui témoigne de l'engagement fort de la direction générale envers les communautés".

Cette progression budgétaire s'explique par la demande sociale croissante et la volonté de Sonatel d'aligner son action avec les priorités nationales, a-t-elle souligné.