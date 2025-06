Congo-Kinshasa: Le pays doit faire face à une nouvelle bataille juridique avec AVZ au sujet du site de production de lithium

TLDR

La République démocratique du Congo (RDC) fait à nouveau l'objet d'une procédure d'arbitrage de la part de la société minière australienne AVZ Minerals, après l'échec des négociations concernant le projet de lithium de Manono.

AVZ avait temporairement suspendu son action en justice en mai 2025 à la demande du gouvernement américain, mais a repris l'affaire le 18 juin.

Le litige porte sur la révocation du permis d'AVZ en 2023 par le ministère congolais des mines, qui a invoqué des retards dans la réalisation du projet

La République démocratique du Congo (RDC) est à nouveau confrontée à une procédure d'arbitrage de la part de la société minière australienne AVZ Minerals, après l'échec des négociations sur le projet de lithium de Manono. AVZ avait temporairement suspendu sa plainte en mai 2025 à la demande du gouvernement américain, mais a repris l'affaire le 18 juin devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

Le litige porte sur la révocation du permis d'AVZ en 2023 par le ministère congolais des mines, qui a invoqué des retards dans le projet. Les droits ont été réattribués à une filiale de la société chinoise Zijin Mining, ce qui a déclenché une action en justice de la part d'AVZ. Cette nouvelle affaire pourrait compliquer un autre accord entre AVZ et KoBold Metals, soutenu par les États-Unis.

KoBold, soutenu par Breakthrough Energy Ventures, a annoncé en mai un accord-cadre pour l'acquisition de la participation d'AVZ dans la partie sud de Manono. L'opération, d'une valeur potentielle de plus d'un milliard de dollars, vise l'un des plus grands gisements de lithium en roche dure du monde, estimé à 842 millions de tonnes d'une teneur de 1,61 %. KoBold prévoit d'exporter du lithium vers les marchés occidentaux en utilisant la prospection minière assistée par ordinateur. Mais le retour d'AVZ à l'arbitrage pourrait maintenant retarder la mise en oeuvre de l'accord.

Key Takeaways

La nouvelle bataille juridique autour du projet de lithium de Manono rend encore plus complexes les efforts déployés au niveau mondial pour diversifier les chaînes d'approvisionnement en minerais pour batteries. La RDC abrite certains des gisements de lithium et de cobalt les plus riches au monde, et le site de Manono est considéré comme essentiel à la stratégie américaine visant à réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine dans le secteur des véhicules électriques.

KoBold Metals, qui utilise l'intelligence artificielle pour localiser et évaluer les gisements de minéraux critiques, s'inscrit dans le cadre d'une initiative américaine plus large visant à accéder aux métaux des batteries par le biais de partenariats stratégiques. L'accord conclu par l'entreprise avec AVZ visait à débloquer la production tout en évitant d'autres risques juridiques et politiques.

Dans le cadre de l'accord initial, AVZ était censée suspendre les poursuites judiciaires en échange d'une compensation et d'une coopération avec KoBold. Avec la reprise de l'arbitrage, ce scénario est incertain. La reprise de l'action en justice pourrait retarder les délais d'investissement et créer des frictions diplomatiques.

Pour la RDC, cette affaire met également en lumière les tensions entre les droits des investisseurs étrangers, le contrôle national sur les ressources stratégiques et les intérêts concurrents des parties prenantes chinoises et occidentales. Avec plus d'un milliard de dollars de capitaux potentiels en jeu, l'issue de l'arbitrage pourrait influencer les futures transactions dans le secteur en pleine croissance du lithium en Afrique.