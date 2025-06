Somalie: Les transactions sur la première bourse nationale du pays débuteront l'année prochaine

TLDR

La Somalie a officiellement lancé sa première bourse de valeurs mobilières, la National Securities Exchange of Somalia (NSES), à Mogadiscio.

La bourse devrait commencer à fonctionner au début de l'année prochaine et viser des secteurs clés tels que les télécommunications, la banque, l'immobilier et l'énergie.

Le NSES fonctionnera initialement comme un organisme privé d'autorégulation, travaillant en partenariat avec des institutions publiques.

La Somalie a officiellement lancé sa première bourse de valeurs mobilières, la National Securities Exchange of Somalia (NSES), à Mogadiscio. La bourse devrait commencer à opérer au début de l'année prochaine, en ciblant des secteurs clés tels que les télécommunications, la banque, l'immobilier et l'énergie, afin de soutenir la croissance économique à long terme.

La NSES fonctionnera dans un premier temps comme un organisme privé d'autorégulation, travaillant en partenariat avec des institutions publiques pour garantir la transparence et l'intégrité du marché. Yasin M. Ibar a été nommé premier directeur général et porte-parole.

La plateforme offrira aux entreprises somaliennes la possibilité de lever des capitaux et aux investisseurs nationaux et internationaux un accès structuré à l'économie somalienne. La bourse prévoit également d'émettre des Sukuk garantis par le gouvernement et conformes à la charia pour financer des projets d'infrastructure et de développement.

Dans le cadre de son déploiement, la NSES organisera des programmes d'éducation des investisseurs et des tournées de présentation ciblant les communautés de la diaspora somalienne aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Turquie, en Norvège et au Kenya. La Banque centrale de Somalie s'est engagée à fournir une assistance technique et à coordonner les politiques pour soutenir l'initiative.

La NSES est désormais membre de l'Association des bourses d'Afrique de l'Est et vise à faciliter les cotations croisées avec les bourses du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda et de la Tanzanie.

Points clés à retenir

Le lancement du NSES est une étape importante dans les efforts déployés par la Somalie pour reconstruire l'infrastructure financière après des décennies d'instabilité. En établissant un marché des capitaux formel, la Somalie cherche à débloquer l'épargne nationale, à attirer la diaspora et les investissements étrangers, et à financer le développement national.

La bourse est conçue pour fonctionner dans le cadre de la finance islamique, offrant des instruments Sukuk pour mobiliser des capitaux pour l'infrastructure, une approche conforme à la population majoritairement musulmane de la Somalie. Elle offre des options d'investissement conformes à la foi et une alternative au financement traditionnel basé sur l'aide.

La participation de la Somalie à l'Association des bourses d'Afrique de l'Est est également remarquable. Elle ouvre la voie à l'intégration régionale par le biais de cotations croisées et de normes réglementaires communes, ce qui pourrait améliorer la confiance des investisseurs et la liquidité au-delà des frontières.