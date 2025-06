Sénégal: Charges financières de la dette - Le montant s'élève à 225,24 milliards au premier trimestre 2025

Les charges financières de la dette au cours du premier trimestre 2025 se sont élevées à 225,24 milliards, soit 24,16% des prévisions de la Lfi 2025. Selon le ministère des Finances et du Budget, comparées à la même période de l'année précédente, les charges financières ont augmenté de 43,57 milliards, soit 23,98%. Cette hausse est imputable aux charges de la dette intérieure et extérieure qui ont augmenté respectivement de 25,44 milliards et 18,13 milliards.

S'agissant des dépenses de personnel exécutées au 31 mars 2025, précise-t-on, elles s'élèvent à 357,07 milliards, soit un taux d'exécution de 24,04% sur des crédits ouverts de1 485,50 milliards.

En glissement annuel, les dépenses de personnel ont évolué de 3,58 milliards en valeur absolue et 1,00% en valeur relative. Les dépenses de personnel sont principalement portées par les secteurs de l'Education et de la Formation professionnelle avec un montant de 189,900 milliards, soit 54,25% du total.

Ces secteurs sont suivis par les secteurs des forces de défense et de sécurité 84,26 milliards soit 24,07%), de la santé (19,962 milliards, soit 5,70%), des Finances et de Budget (10,830 milliards, soit 3,09%), de la Justice (9,086 milliards, soit 2,60%) et les Institutions constitutionnelles (7,378 milliards, soit 2,11%). Les autres secteurs se partagent 8,18% de la masse salariale, soit 28,649 milliards.

L'effectif des agents de la fonction publique se chiffre à la fin du premier trimestre de 2025 à 186 205 agents soit une progression de 1,4% par rapport au trimestre précédent.