Le Cercle des Administrateurs Publics (CAP) et l'Ordre National des Experts-comptables et des Comptables Agréés (ONECCA) du Sénégal ont amorcé, à l'occasion d'une réunion de haut niveau, tenue à Dakar, les bases d'un partenariat stratégique appelé à s'inscrire dans la durée.

Cette initiative commune traduit une volonté convergente de promouvoir une gouvernance publique ancrée dans les valeurs de transparence, de performance et de redevabilité.

Placée sous la présidence conjointe de M. Mor Dieng, président de l'ONECCA, et de M. Lansana Gagny Sakho, président du CAP, cette séance de travail marque le lancement d'un cadre formalisé de concertation entre deux institutions de référence, toutes deux résolument engagées dans la réforme et la modernisation des pratiques de gestion publique et parapublique. Elle s'inscrit dans une dynamique de coopération interinstitutionnelle visant à renforcer les compétences techniques et managériales des intervenants du secteur public.

Les échanges ont permis d'identifier plusieurs axes prioritaires autour desquels s'articulera cette collaboration stratégique : la mise en place d'un cadre de coopération pérenne, destiné à appuyer les dispositifs de gouvernance des structures publiques et parapubliques ; la conduite d'initiatives conjointes à fort impact, telles que des ateliers de renforcement de capacités, des formations spécialisées, des missions d'appui technique, ainsi que l'élaboration de propositions concertées d'amendements des textes régissant le secteur, notamment la Loi n°2022-08 du 19 avril 2022 et ses récents décrets d'application (n°2025-670 et n°2025-671 du 29 avril 2025) ; la conception et la diffusion d'outils de gestion modernes, portant sur le pilotage budgétaire, le contrôle interne et l'audit des finances publiques ; un plaidoyer en faveur de l'unification du système comptable public, aligné sur les normes internationales IPSAS, pour garantir une meilleure transparence et comparabilité des informations financières entre les entités étatiques ; la relance du Conseil National de la Comptabilité (CNC), considéré comme un maillon essentiel de la refondation de l'architecture comptable de l'administration publique.

Cette initiative intervient dans un contexte national où les plus hautes autorités réaffirment la nécessité d'une gouvernance publique moderne, rigoureuse et tournée vers la redevabilité.

Elle fait directement écho aux orientations exprimées par le Premier ministre lors du Conseil des ministres du 18 juin 2025. Par cette démarche concertée, le CAP et l'ONECCA réitèrent leur volonté de mutualiser leurs expertises respectives afin d'accompagner, de manière structurée, la transformation de l'administration publique sénégalaise vers plus d'efficience, de transparence et d'inclusion institutionnelle dans les processus décisionnels.