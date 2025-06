L'Édition 2025 de la Ziarra annuelle du village religieux de Darou Rahmane, comme tous les ans gagne de plus en plus en affluence. Cette année, plusieurs milliers de fidèles venus des différentes régions du pays, des familles religieuses du Sénégal et de la Gambie ont affilié vers cette localité située à quelques encablures de la frontière avec la Gambie.

Ainsi placée sous le signe du sceau des Prophètes Muhammad (Psl) cette rencontre a ainsi donné l'occasion au maître des lieux Mouhamed Thierno Ismaïla Dème et ses disciples de formuler des prières en faveur d'une paix durable dans le pays, en Gambie et partout dans le monde.

Des prières qui, à leurs voeux ont été prononcées pour une stabilité politique et sociale au Sénégal et le retour d'un calme plat à la situation au proche Orient. Elles ont été également adressées aux différents chefs religieux, au Président de la République, son premier ministre, les membres du gouvernement et l'ensemble des citoyens du pays et dans le monde. Car trouve t-il, rien ne peut s'exercer ou s'obtenir dans la vie sans la paix. Dans cet exercice, le guide de Darou Rahmane avait d'ailleurs ordonné la tenue de plusieurs milliers de récitals du Saint Coran pendant la matinée de la Ziarra et durant les jours précédents dans plusieurs autres localités du pays par certaines familles religieuses amies ou les fidèles qui ne pouvaient pas faire le déplacement.

Au-delà des discours et autres exposés axés sur la vie et l'oeuvre du Prophète Muhammad, le rappel des recommandations de ce dernier vis-à-vis du monde musulman, cette rencontre a aussi servi de cadre pour exposer, mieux parler des difficultés auxquelles la cité religieuse de Darou Rahmane est confrontée pour accueillir cet événement annuel. Car à chaque édition de la Ziarra, le village peine à trouver des dortoirs aux nombreux pélerins voulant passer la nuit. Et il arrive même que certains habitants sortent de leurs chambres pour loger des pélerins. Ceux qui n'ont pas ce privilège sont alors obligés de passer la nuit à la belle étoile pour faute de chambre ou d'un complexe d'accueil pouvant les loger.

Le marabout face à cette question sollicite l'enrôlement de Darou Rahmane et Kohel dans le programme de modernisation des cités religieuses. Mieux la construction d'une maison des hôtes comme il est la cas dans certaines cités religieuses du pays. En matière d'accessibilité, outre le bitumage du tronçon Darou Rahmane/ Kohel, cette bretelle longue de 4 kms, et auquel il court depuis plusieurs décennies pour sa réalisation, Mouhamed Thierno Ismaïla Dème aussi sauté de l'occasion pour attirer l'attention des décideurs sur le renforcement du réseau hydraulique local pour soulager les nouveaux habitants qui veulent construire leurs maisons et confrontés à la rareté de cette denrée.

Dans ce village où la mosquée a déjà connu un taux d'exécution de 80 % pour un montant d'investissement de 100 millions de fonds propres, la volonté du marabout Mouhamed Thierno Ismaïla Dème est de contribuer à l'effort du développement. En dépit des actions sociales souvent menées en direction des nouveaux habitants pour les accueillir et surtout les aider à développer des activités socio-économiques de base, il a réussi à fixer quelques centaines de jeunes dans leur terroir, histoire de lutter contre l'émigration irrégulière et les innombrables dangers qu'elle engendre. Aujourd'hui ces jeunes se retrouvent très actifs dans le secteur du bâtiment, au sein de l'usine à eau et la station à carburant, les seules à être implantées dans ce local pour l'instant.