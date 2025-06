L'Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes a tenu son assemblée générale le week-end dernier à Saly-Portudal, sous le thème central : «Agenda national de transformation du Sénégal : Rôle et place de l'administration des Douanes». La cérémonie d'ouverture, présidée par le ministre des Finances et du Budget, a tracé une feuille de route ambitieuse pour l'institution, l'appelant à être un pilier de la transformation structurelle de l'économie nationale d'ici 2050.

Devant les cadres réunis, le ministre a fixé des objectifs stratégiques majeurs pour la Douane sénégalaise. Il a exigé que l'institution se positionne activement dans la transformation économique grâce à l'évolution de ses méthodes et de son cadre réglementaire. Face aux défis contemporains, il a insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre la cybercriminalité, tant au niveau national que transnational.

Le ministre a également souligné l'élargissement du rôle des Douanes au développement durable et la transition écologique. Cela passera notamment par la promotion de la fiscalité verte, le contrôle renforcé des produits polluants, ainsi que le soutien à l'industrialisation et à la transformation locale des produits. Leur contribution à la fluidification des échanges et à l'intégration régionale a été réaffirmée, via l'encadrement et la sécurisation des corridors au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO.

LES DOUANES, «SENTINELLES DE LA SOUVERAINETE ECONOMIQUE DU SENEGAL ET DE LA SECURISATION DES FLUX COMMERCIAUX»

Le ministre a vivement loué le travail «empreint d'intégrité et d'excellence» ainsi que le dévouement continu des inspecteurs et officiers des Douanes. Il a rendu un vibrant hommage aux artisans décédés de la souveraineté économique du pays et aux aînés de l'administration qui ont tracé la voie. Soulignant la reconnaissance du gouvernement, il a déclaré que leur rôle «dépasse la seule voie de mobilisation des ressources». Le ministre les a élevés au rang de «sentinelles avancées de la souveraineté économique du Sénégal et de la sécurisation des flux commerciaux», saluant leurs résultats obtenus dans un contexte mondial et sous régional difficile.

Le Colonel Ousmane Kane, président de l'amicale (regroupant les cadres en activité et à la retraite), a rappelé que ces assemblées générales biennales permettent de dresser le bilan des activités, d'examiner le rapport financier et de dégager des perspectives, en étroite collaboration avec la Direction générale des Douanes. Il a annoncé le renouvellement de l'équipe dirigeante de l'amicale, à l'issue des travaux, selon le principe d'un tiers sortant et d'un tiers entrant.

Le Colonel Kane s'est réjoui de la présence du ministre de tutelle et a mentionné l'invitation d'anciens Directeurs généraux des Douanes pour honorer leur parcours et leur contribution au rayonnement de l'institution. Réaffirmant le rôle «déterminant et stratégique» des Douanes, il a rappelé leur position centrale dans la mobilisation des ressources internes, notamment fiscales et douanières, une priorité des plus hautes autorités de l'État.

Sur l'Agenda national de transformation, le président de l'amicale a assuré que l'administration des Douanes «s'est positionnée et va montrer le rôle qu'elle doit jouer». Une réflexion approfondie sur ce sujet, menée par un conseiller technique, aboutira à des conclusions qui seront remises aux autorités à la fin de l'assemblée générale, dessinant ainsi les contours de l'action douanière pour les décennies à venir.