Afrique de l'Ouest: Dakar va recevoir le Forum social ouest africain (FSOA) à partir de ce jeudi

Le Forum social ouest africain (FSOA) aura lieu à Dakar du 26 au 28 juin 2025. Cet événement veut promouvoir la gouvernance équitable, transparente et participative des biens communs et des ressources naturelles, renseigne un communiqué.

Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) de Dakar sera le théâtre des échanges. « Dans un contexte mondial marqué par des crises sécuritaires et des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles, le forum vise à promouvoir une gouvernance équitable, transparente et participative des biens communs », lit-on dans le document.

Le thème sera "'Gouvernance des biens communs et des ressources naturelles enjeux et défis dans un contexte de crise sécuritaire et de guerres en Afrique et dans le monde : quels mécanismes de suivi-évaluation pour un contrôle budgétaire parlementaire et citoyen ?"

Parmi les participants, on aura des acteurs de la société civile, des chercheurs, des parlementaires, des communautés locales, des jeunes, des femmes et des partenaires techniques et financiers. Comment faire le suivi-évaluation et le contrôle budgétaire citoyen et parlementaire sera aussi au coeur des échanges.