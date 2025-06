Sénégal: Mise en place des semences d'arachide - Un taux moyen de 85,6% à Tambacounda (DRDR)

Tambacounda — Le taux moyen de mise en place des semences d'arachide a atteint 85,6% dans la région de Tambacounda à la date du 23 juin, contre 40% l'année dernière à la même période, a appris l'APS du directeur régional du développement rural (DRDR).

"Le taux moyen de la mise en place des semences d'arachide est de 85,6% contre 40% l'année dernière à la même période", a déclaré Ibrahima Mamadou Ba dans un entretien avec l'APS, lundi.

Le taux de mise en place des semences est de l'ordre de 100% dans le département de Bakel, qui doit recevoir 285 tonnes, a-t-il renseigné.

En ce qui concerne le département de Koumpentoum, 94,3% des 3.340 tonnes prévues ont été mis en place.

"Pour le département de Goudiry où il est prévu 505 tonnes d'arachide, a ajouté M. Ba, le taux de mise en place est de 57,4%", contre 73,8% pour le département de Tambacounda, qui doit recevoir 1.607 tonnes.

Le directeur régional du développement rural juge globalement satisfaisant le taux de mise en place des semences d'arachide dans la région de Tambacounda, en comparaison de l'année dernière.

En ce qui concerne le taux moyen de cession des semences d'arachides au niveau des quatre départements de la région de Tambacounda, il est estimé actuellement à 59,8 %, contre 5 % à la même période, l'année dernière, a fait savoir le DRDR.

S'agissant des autres espèces notamment le sorgho, le maïs, le sésame, le fonio etc., les plannings sont en cours et les opérations de mise en place viennent de démarrer.

Pour l'engrais, "la mise en place a bien démarré dans les départements de Goudiry, Koumpentoum et Bakel [...], avec des taux de mise en place qui varient entre 44% et 66%, et un taux de cession de 12%", a poursuivi le DRDR.

Il note toutefois que la mise en place des engrais n'a pas encore démarré dans le département de Tambacounda.

"La priorité, c'est l'arachide, ensuite viennent les autres espèces. Ici, au niveau de la région de Tambacounda, nous avons un problème de magasins, parce que ce sont les mêmes magasins qui reçoivent et l'engrais et les semences, ce qui fait que les fournisseurs sont obligés de tenir compte de cette situation", a-t-il expliqué.

Il assure toutefois que toutes les dispositions sont prises une bonne campagne agricole dans cette partie du Sénégal oriental.

Ibrahima Mamadou Ba invite, par ailleurs, les agriculteurs de la région à tenir compte de l'information climatique dans la planification des opérations culturales.

"La planification des opérations culturales doit être déroulée en tenant compte de l'information climatique, parce que chaque soir, il y a le bulletin météo, sans compter maintenant les groupes WhatsApp créés pour donner les bonnes informations climatiques aux producteurs", a-t-il rappelé.

"A travers cet appel aux producteurs, on veut éviter qu'ils se précipitent et fassent des opérations culturales qu'ils seront obligés de reprendre. Donc, on leur recommande vivement de tenir compte de l'information climatique", a-t-il insisté à l'endroit des agriculteurs de la région de Tambacounda.