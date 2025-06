Sénégal: Ousmane Sonko s'entretient avec les responsables d'une multinationale chinoise spécialisée dans le développement d'infrastructures

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a reçu mardi, en audience les responsables de la China Communications Construction Groupe (CCCC), une multinationale chinoise engagée dans l'investissement, la conception la construction et l'exploitation d'infrastructures, a constaté l'envoyé spécial de l'APS.

Les responsables de la multinationale chinoise impliquée dans une dizaine de projets d'infrastructures au Sénégal, dont la construction de l'autoroute Ila Touba ont discuté avec le chef gouvernement sénégalais d'un planning d'intervention du groupe en terre sénégalaise, a expliqué son vice-président, Zhao Lianzhi, à l'issue de l'audience.

Nous avons échangé avec le Premier ministre du Sénégal de la façon de renforcer notre collaboration dans le développement d'infrastructures de transport, d'infrastructures énergétiques entre autres, importantes pour le développement du Sénégal, a-t-il fait savoir.

Le Groupe de Construction de Communications de Chine, Ltd est principalement engagé dans l'investissement, la conception, la construction et l'exploitation des infrastructures de transport telles que les autoroutes, les voies navigables, les chemins de fer et les aéroports.

Il est présenté comme la plus grande entreprise de conception et de construction de ports, la première entreprise de dragage au monde, le plus grand fabricant de grues à conteneurs au monde, et le plus grand entrepreneur international d'Asie.

Il possède une forte capacité d'innovation indépendante et a réalisé un certain nombre de "projets de premier monde" et dispose d'une "capacité d'intégration de services de toute la chaîne industrielle dans le domaine des grands transports et des grandes villes", d'après une note de présentation du groupe.

La multinationale possède également des avantages uniques dans la gouvernance internationale des rivières, des lacs, des mers, entre autres.

CCCC est engagé dans des industries liées aux infrastructures depuis plus de 100 ans. Il possède plus de soixante filiales, y compris des entreprises de dragage, des entreprises de construction de ports, des entreprises de construction de routes et des contrats à l'étranger.

Il a mis en place plus de 300 institutions dans le monde et a mené des activités commerciales substantielles dans plus de 150 pays.