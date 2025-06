Madagascar: Toky Rajaona - Le séminaire BOLD au service de la vente moderne en entreprise

Toky Rajaona a retrouvé son public avec le séminaire BOLD le 20 juin dernier, au Novotel Antananarivo. Un rendez-vous inédit qui s'impose comme l'un des plus grands événements à Madagascar autour des nouvelles stratégies de vente, du neuromarketing et de l'intelligence artificielle appliquée à la performance commerciale.

Mentor et conférencier reconnu pour ses programmes de transformation à fort impact et ses séminaires électrochocs, Toky Rajaona et son équipe ont offert une expérience immersive, articulée autour d'un objectif clair : aider les entreprises à booster leurs ventes, leur rentabilité et leur impact grâce à des leviers puissants, issus des neurosciences, de la psychologie comportementale et de la data

Réunissant plus de 176 participants en présentiel, cette édition 2025 a accueilli des intervenants de classe mondiale, tel que Bastien Pélissier, élu n°1 par Favikon dans la catégorie des créateurs de contenu en vente le plus suivi. Ce dernier a salué la qualité remarquable du programme digne des standards internationaux, alliant stratégie et efficacité opérationnelle. Ont également rejoint la scène : Zaheda Taky, entrepreneure réunionnaise, fondatrice de Queen Minds, qui a partagé des outils concrets issus des dernières innovations de l'IA, et le Dr Romain Bouvet, spécialiste en neurosciences, qui a captivé l'auditoire sur les dernières trouvailles scientifiques en matière de psychologie de d'achat.

Quant à Toky Rajaona, fidèle à sa pédagogie ludique et transformationnelle, il a su livrer des messages percutants et des stratégies directement applicables dans un environnement économique en tension. À Madagascar, où les entreprises font face à des cycles d'activités instables,des trésoreries fragiles et des perspectives de développement souvent complexes, la compétence commerciale reste marginalisée. Or, c'est souvent le point de bascule entre stagnation et croissance.

Un besoin vital pour les entreprises malgaches

Le séminaire BOLD ambitionne de mettre en lumière l'importance d'investir dans la montée en compétences en vente, dans un pays où l'entrepreneuriat joue un rôle déterminant dans la relance économique, mais reste confronté à des freins majeurs. La performance commerciale est un levier fondamental pour la survie et l'expansion des PME. Le programme BOLD, par son approche transversale et ses contenus s'élevant au niveau des standards internationaux, comble des lacunes importantes en matière de formation commerciale à Madagascar.

Porté par la vision audacieuse de Toky Rajaona, ce séminaire a été vécu par les participants comme un véritable accélérateur de transformation, couronné avant la clôture par une séance de firewalking, une pratique thérapeutique millénaire qui symbolise le dépassement de soi. BOLD s'affirme comme un outil pratique et stratégique pour les entrepreneurs, dirigeants et commerciaux prêts à relever les défis du marché avec lucidité, audace et ambition.