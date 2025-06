Gambie: Le chef d'état-major de la défense demande que des actes forts soient posés pour l'amélioration du quotidien des soldats au quartier général de la défense

Le chef d'état-major de la défense (CEMD), le général de corps d'armée Mamat O.A. Cham, a lancé un vibrant appel aux actes forts au quartier général de la défense, exigeant que le personnel redouble, voire multiplie ses efforts afin de combler les cuisantes lacunes en matière de bien-être des troupes.

Au cours de la dernière étape de sa tournée nationale des installations militaires, le chef d'état-major de la défense (CEMD) a dénoncé la «complaisance » et la « procrastination » du personnel du quartier général, citant les casernes délabrées, les logements en ruine et les installations non clôturées observés au cours de son inspection qui a duré un mois.

« Vous ne devez jamais rechigner à la tâche, vous devez vous outrepasser, surmonter vos limites physiques et psychologiques », a déclaré le général Cham, exhortant le personnel à abandonner les approches habituelles.

Bien que le quartier général définit la vision et la traduit en politique, le chef d'état-major de la défense (CEMD) a souligné que cela ne suffit pas.

« Les commandants et les spécialistes (tels que les ingénieurs) doivent élaborer de manière proactive des plans et des solutions concrets et limités dans le temps. De même, les responsables des finances et de la logistique doivent calculer les coûts et exécuter ces plans de manière efficace, » a-t-il souligné.

Il a insisté sur le fait que les contraintes en matière de ressources ne peuvent nullement excuser l'inaction, et a demandé aux ministères de tirer parti de solutions public-privé et de modèles de financement novateurs similaires au système sénégalais du Pôle social, et ce, en vue d'accélérer la mise en oeuvre des solutions.

« Les hommes et les femmes du commandement ne peuvent plus attendre », a-t-il averti, ordonnant des plans de réparation des infrastructures assortis de délais et menaçant de demander des comptes en cas de retard dans la passation des marchés et la logistique.

Exigeant une nouvelle approche, le chef d'état-major de la défense (CEMD) a demandé que les choses soient faites désormais avec urgence et responsabilité car « la procrastination ou le retard » dans la mise en oeuvre sont inacceptables. Les solutions doivent s'inscrire dans le temps afin de rompre le cycle des promesses non tenues, » a-t-il déclaré.