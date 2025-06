Cote d'Ivoire: RHDP - Une Web TV officiellement lancée

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a procédé, le jeudi 19 juin 2025 à Cocody, au lancement officiel de sa Web Tv, en présence du ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bacongo, du ministre de la Communication et des Médias, Amadou Coulibaly, et de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné.

Ce projet, porté par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, n'est pas nouveau. En effet, le Rhdp avait déjà lancé cette télévision numérique en 2020 pour soutenir la candidature de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la présidentielle.

Après une période de mise en veille, la plateforme revient avec des ambitions renouvelées, à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Selon Mamadou Touré, cette relance répond à un triple impératif : offrir une tribune d'expression aux cadres et militants du Rhdp afin de vulgariser les idéaux du parti, participer activement au débat public, et lutter efficacement contre la désinformation et les fausses nouvelles.

Le ministre a précisé que le parti souhaite en faire un média de vérité, de contradiction constructive et de pédagogie politique. Il a également annoncé que l'outil sera confié à une équipe jeune et dynamique, travaillant en synergie avec le secrétariat en charge de la communication et de la propagande. À cet effet, des séances de media training sont prévues pour professionnaliser les différents intervenants.

Représentant le Secrétariat exécutif du Rhdp, Cissé Ibrahima Bacongo a salué l'initiative. « Ce n'est pas une simple Web Tv, c'est une véritable télévision, avec toute l'architecture technique, humaine et professionnelle que cela implique », a-t-il déclaré, soulignant le caractère stratégique de cette plateforme à l'approche des grands rendez-vous politiques, notamment le deuxième congrès ordinaire du parti et la présidentielle d'octobre 2025. « Certains propos ressemblent davantage à des jappements de chacals qu'à des discours républicains. Nous serons là pour leur répondre », a-t-il averti.

Le directeur de la Web Tv, Ange Hermann Gnanhi, a dévoilé une grille éditoriale articulée autour de trois piliers majeurs.

À noter que la toute première émission, dont l'invité était le secrétaire exécutif du Rhdp, a déjà donné le ton en abordant l'actualité socio-politique du moment.