Afrique du Sud: Le pays va bénéficier d'un prêt de 1,5 milliard de dollars de la Banque mondiale

L'Afrique du Sud annonce qu'elle va bénéficier d'un prêt de 1,5 milliard de dollars de la Banque mondiale pour l'aider à moderniser ses infrastructures de transport et accélérer sa transition vers des énergies moins polluantes. Une bonne nouvelle pour le pays le plus industrialisé d'Afrique, dont la croissance a fortement ralenti, sur fond de taux de chômage et d'endettement records.

Ce prêt de la Banque mondiale est, selon le Trésor sud-africain, « une étape importante vers la résolution des défis urgents de l'Afrique du Sud : la faible croissance et le chômage ».

Ce taux de chômage atteint un pic de 32% malgré la base très industrialisée de l'économie sud-africaine. La croissance, elle, s'est affaiblie : 0,6% l'an dernier, avec des perspectives 2025 abaissées à 1% par le Fonds monétaire international.

Un taux d'endettement qui a triplé en 15 ans

L'Afrique du Sud subit le ralentissement mondial dû aux désordres commerciaux, mais aussi ses propres handicaps : les coupures de courant et les goulets d'étranglement pour les marchandises, dans les ports et sur rails. Or, les entreprises publiques chargées de gérer ces secteurs sont endettées.

Dans un contexte de retrait de l'aide américaine, le fait que la Banque mondiale prévoit un délai de grâce de trois ans avant les premiers remboursements de son prêt donnera un peu d'oxygène aux finances publiques sud-africaines, confrontées, elles aussi, à un taux d'endettement qui a triplé en 15 ans, pour atteindre plus de 77% du PIB.

Le mois dernier, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a exhorté l'Afrique du Sud à investir davantage dans les infrastructures publiques afin de réduire les difficultés, mais a mis en garde contre l'augmentation de la dette.