Madagascar: Taekwondo/Open d'Atsinanana - Domination à domicile des Tamataviens

Razzia des clubs locaux. Les taekwondoïstes tamataviens ont largement dominé les débats à l'Open d'Atsinanana. Cette compétition, initiée par la ligue d'Atsinanana, s'est déroulée samedi et dimanche, au gymnase du Centre régional de la jeunesse et des sports à Toamasina. L'équipe Taekwondo Mavitrika d'Atsinanana (ETM) termine en tête du tableau des médailles avec un total de vingt, dont neuf en or, neuf en argent et deux en bronze.

Un autre club local, l'Association Taekwondo des Finances (ATF), occupe la deuxième place avec sept médailles d'or, sept d'argent et quatre de bronze. Le club Black Tiger, également d'Atsinanana, complète le podium avec sept médailles d'or, six d'argent et deux de bronze.

Hardy Soamanana, de l'ETM, dans la catégorie cadets des -33 kg, a été élu meilleur combattant du tournoi. Le trophée de la meilleure combattante a, quant à lui, été décerné à Karena, engagée chez les minimes filles des -28 kg, du club ATF.

Un quatrième club tamatavien, le KTA, se classe au pied du podium avec cinq médailles d'or, devant les cinq clubs d'Analamanga, qui n'ont pas pu amener de nombreux combattants en raison du coût du déplacement. Team Warrior a décroché quatre médailles d'or, Escapara trois, Taekwondo Choc deux, et Chinjock une.

Le tournoi a réuni cent quarante combattants issus des ligues d'Analamanga et d'Atsinanana.