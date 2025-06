Madagascar: Mobilité - Les ventes de motos neuves restent modestes

Les ventes de motos neuves tournent autour de 5 000 unités chaque année, selon les professionnels du secteur et les récentes études consacrées à ce mode de transport. Le marché est écrasé par les motos d'occasion qui continuent à inonder le marché, d'après les données de récentes enquêtes sur ce type de mobilité.

Ce constat est partagé par les concessionnaires. Alain Rija Razafindrasendra, responsable commercial chez la société Auto Import à Ivandry, explique : « Approximativement, les ventes de motos neuves, tous modèles confondus, chez les concessionnaires, tournent autour des 5 000 unités par an. C'est un nombre relativement faible par rapport aux parts de marché pour les véhicules d'occasion ».

Mais ce responsable semble confiant quant aux marges de manoeuvre dans le marché des motos neuves. « Le potentiel de développement est très large, la demande sur le marché des deux-roues, notamment par rapport aux embouteillages dans la capitale. Il y a des gens habitués à conduire des voitures qui envisagent de se tourner sérieusement vers les deux-roues, mais qui hésitent encore par rapport aux questions de sécurité, mais aussi par rapport à la question des prix chez les concessionnaires».

Vente à crédit

Pour faire face à cette montée des véhicules d'occasion et alléger les prix proposés aux clients, certains concessionnaires se mettent maintenant à la vente à crédit, offrant ainsi des facilités de paiement à moyen ou long terme. C'est le cas, par exemple, du concessionnaire Auto Import, qui s'est allié à Paositra Finances pour faciliter l'achat à crédit de motos YCF et Nitro. « La moitié de nos clients préfèrent étaler leur paiement sur plusieurs mois, entre six et vingt-quatre mois», précise Alain Rija Razafindrasendra, responsable commercial de la société.

C'est la raison pour laquelle cette solution a été envisagée pour accroître la marge de manoeuvre de la société sur le marché des deux-roues. D'autres concessionnaires ont également emboîté le pas, trouvant dans ce type d'inclusion financière une façon d'alléger les dépenses des clients pour des modèles plus performants et de qualité, comparés aux modèles d'occasion. Une démarche gagnant-gagnant à la fois pour les institutions financières et pour les concessionnaires.

Heritiana Andrianalisoa, directeur général de Paositra Finances, explique que « L'inclusion financière est au coeur de cette démarche, dans un pays où le taux de bancarisation reste bas, moins de 20 % en 2024 selon les estimations ». Grâce à partenariat, Auto Import et Paositra Finances comptent assurer la facilitation de l'acquisition à crédit pour plusieurs gammes de motos neuves, des marques YCF et Nitro, dans les villes où les deux partenaires sont implantés.