Ile Maurice: Osman Mahomed dévoile les mesures clés pour la sécurité routière et la gestion des véhicules

Lors du discours sur le Budget 2025-26 à l'Assemblée nationale hier, le ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, a détaillé plusieurs mesures importantes en matière de sécurité routière, d'infrastructures et de gestion des véhicules.

Dans le nouveau système de permis à points, qui sera en ligne, il annonce l'introduction d'un «concept de bonus» selon lequel les conducteurs ayant accumulé des points de pénalité pourront, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction du nombre de points accumulés. Un protocole spécial sera accordé aux conducteurs professionnels, comme ceux des bus, taxis et véhicules de marchandises, en raison de la nature de leur métier et du temps passé sur les routes.

L'engagement du gouvernement pour la sécurité routière commence cette année avec une allocation financière substantielle de Rs 205 millions qui sera investie pour financer des améliorations critiques des infrastructures. Cela comprendra un meilleur marquage et une meilleure signalisation des routes, une délimitation renforcée dans les zones à haut risque d'accidents, l'installation de dispositifs supplémentaires pour calmer la vitesse, la modernisation des intersections dangereuses et des passages piétons plus sûrs.

Au sujet des plaques d'immatriculation actuelles dites «anciennes», qui sont émises de 1 à FM 2500 et de FN à ZZ suivies d'un numéro entre 1 et 1000, la mesure budgétaire permettra aux propriétaires de véhicules d'avoir un choix élargi, avec une gamme de plaques allant désormais de FM 2501 à FM 9999. Les séries FN à ZZ seront disponibles de 1 à 9999 pour chaque série. «Ce changement nécessitera cependant une modification de la définition des plaques d'immatriculation anciennes.» Plusieurs plaintes ont été faites ainsi que plusieurs points légitimes soulevés par ceux qui ont déjà payé leurs numéros dans le passé. Pour trouver une formule raisonnable, les numéros d'immatriculation devront d'abord être tirés au sort, tout en tenant compte des aspects légaux liés à l'introduction de cette redevance. «La nouvelle direction de la NLTA collaborera étroitement avec le ministère des Finances afin de définir rapidement une démarche juste, légale et raisonnable pour cette mesure.»

Au sujet du réajustement des prix des véhicules, l'objectif principal est de répondre à un défi qui touche de nombreux Mauriciens : «Le problème croissant de la congestion routière et son impact direct sur la classe laborieuse qui se retrouve coincée, stressée et souvent en retard au travail.»

Concernant l'augmentation de la taxe routière, celle-ci a été révisée pour suivre le coût de la vie, puisqu'elle n'avait pas été modifiée depuis environ 15 ans, période durant laquelle le pays a connu une inflation moyenne annuelle de 3,7 %. «La suppression du droit d'enregistrement sur la vente et le transfert de véhicules d'occasion domestiques vise cependant à encourager la vente de voitures à l'intérieur du pays tout en freinant la croissance annuelle du nombre de véhicules en circulation ainsi que tous les problèmes qui en découlent.»

La décentralisation des services de la NLTA vise à rapprocher les services de la population. Le futur bureau de la NLTA à Phoenix accueillera également un centre d'immatriculation et de transfert de véhicules avec un guichet unique où la NLTA et le Registrar General's Department seront réunis sous un même toit, dans les locaux qui étaient auparavant occupés par Larsen and Toubro pendant la construction du métro.