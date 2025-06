Ile Maurice: R. Seeneevassen SSS - Que les jeunes fassent un tremplin de leurs échecs

Dans le hall du collège Renganaden Seeneevassen SSS à Port-Louis, s'est tenue, jeudi 19 juin, une cérémonie de remise des prix empreinte de fierté et de reconnaissance. Ce collège de filles a honoré ses élèves les plus méritantes, récompensées pour leurs brillants résultats aux examens de l'an dernier. Cette Prize Giving ceremony annuelle a été marquée par une belle touche culturelle.

Entre deux prestations artistiques, des trophées ont été remis et les efforts chaudement applaudis. Le moment était à la célébration mais aussi à la réflexion, portée notamment par le discours du ministre du Travail, Reza Uteem, invité d'honneur de l'événement, aux côtés du ministre du Transport, Osman Mohamed.

S'adressant à une génération souvent confrontée à la pression de réussir, Reza Uteem a encouragé les élèves à ne pas craindre l'échec mais à en faire un tremplin. «Make no mistake, you will fail. It is how quickly you get back up on your feet and move on that counts.» Son discours a également souligné le pouvoir transformateur de l'éducation, en particulier dans un établissement féminin : «When you educate a woman, you educate the whole nation.»

Mais au-delà des conseils, c'est un appel à l'inspiration qu'il a lancé, en rappelant la figure tutélaire qu'était Renganaden Seeneevassen, premier ministre de l'Éducation, avocat et homme d'État visionnaire, dont l'école porte fièrement le nom. «Vous êtes les héritières d'un grand nom. Soyez-en fières, et continuez à faire vivre son esprit.»

Avec un taux de réussite de 100 % aux examens du National Certificate of Education (NCE), le collège Renganaden Seeneevassen SSS montre que cet héritage est bien vivant et en marche.