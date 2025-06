Madagascar: Omnisports/Salon national - Le sport dans toutes ses couleurs

La Journée internationale du sport sera célébrée du 28 au 30 juin au Palais des Sports à Mahamasina. Un trail urbain de la paix marquera le deuxième jour, le dimanche 29 juin.

Fête du sport au pluriel. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, normalement célébrée le 6 avril, le ministère de la Jeunesse et des Sports, Yas Madagascar et NcAgency organisent un événement autour du sport et de ses dérivés, les 28, 29 et 30 juin au Palais des Sports à Mahamasina. Ces trois journées seront marquées par la première édition du Salon national des sports. L'événement a été présenté hier, au campus de Yas Madagascar à Andraharo.

Quatre-vingts stands d'exposants, comprenant les instances fédérales telles que les fédérations, les ligues, les clubs et les équipementiers, y attendront les visiteurs. Des séances de démonstration multisports, des initiations ouvertes au public, des compétitions inter-lycées ou interclubs, des concours de dunk et de shoot en basket, des tournois de volley et de handisport, ainsi que des ateliers sont au programme. Un circuit de karting sera également installé par Indoor Kart.

Les sports de combat seront aussi de la partie, avec notamment les arts martiaux d'origine asiatique, mais aussi le « Diamanga », discipline initiée par le double champion du monde de savate boxe française, Parfait Rakotonindriana.

Débats

Outre les expositions et les démonstrations multisports, des conférences-débats devraient intéresser sportifs, dirigeants et partenaires. Deux thèmes seront abordés le samedi 28 juin. Le premier portera sur « L'impact de la nutrition dans le sport », le second sur « La lutte contre la délinquance et l'inclusion par le sport ». Une autre conférence, prévue dans la matinée du lundi 30 juin, traitera des thèmes sur « L'entrepreneuriat et l'innovation dans le sport » ainsi que « Le financement, les infrastructures et les politiques sportives ».

Le deuxième jour, le dimanche 29 juin, sera marqué par la course de solidarité à allure libre, le Trail urbain de la paix. La distance à parcourir est de 5,5 km, avec un départ prévu à 8 heures, depuis le parking de Carrefour à Ankorondrano, et une arrivée au stade Barea, en passant par Ankadifotsy, Andohalo, puis en descendant par Ambatovinaky et Amparibe.

Quatre mille cinq participants sont déjà inscrits à la date d'hier, et les inscriptions restent ouvertes. Une séance géante de yoga et de fitness attendra les participants après la course.

L'entrée sera gratuite ce dimanche. Les fonds collectés grâce aux droits d'inscription, à l'initiative du Rotary Club, seront affectés à la lutte contre la poliomyélite.