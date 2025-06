Madagascar: Business forum - L'Égypte s'intéresse aux infrastructures malgaches

Une délégation d'entreprises égyptiennes est en visite à Madagascar du 23 au 25 juin, dans le cadre d'un Business Forum organisé à Antananarivo. Infrastructures, énergie et transport figurent au coeur des discussions.

Une mission économique égyptienne est arrivée à Madagascar ce lundi 23 juin. Composée d'une douzaine de dirigeants d'entreprises, cette délégation restera sur l'île jusqu'au 25 juin. Elle est menée par Nehad Shahin, vice-ministre égyptien chargé des Transports maritimes, et Khaled Abbass, président-directeur général de l'Administrative Capital for Urban Development (ACUD).

Plusieurs ministères malgaches collaborent à cette mission, notamment ceux des Affaires étrangères, de l'Industrialisation et du Commerce, de l'Énergie et des Hydrocarbures, des Transports et de la Météorologie, des Travaux publics, ainsi que le secrétariat d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat. L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) apporte également son appui.

Parmi les entreprises égyptiennes présentes figurent Arab Contractors, ElSewedy Electric, Rowad Engineering, Samcred et Orascom. Ces groupes opèrent dans les secteurs de la construction, de l'énergie et des transports. Ils s'intéressent particulièrement à plusieurs projets à Madagascar.

Comme cela a été partagé hier au siège du ministère des Transports et de la Météorologie à Anosy, en avant-première du Business Forum, l'un des axes majeurs de la coopération porte sur les infrastructures. Le projet « Route du Soleil» a notamment été souligné par le ministre Valery Ramonjavelo. Il s'agit d'une route qui doit relier Taolagnaro, dans le Sud, au Nord de Madagascar, sur plus de 1 000 kilomètres.

La délégation s'intéresse aussi aux transports maritimes, fluviaux, ferroviaires et aériens, ainsi qu'aux énergies renouvelables, notamment les panneaux solaires. La réhabilitation et l'extension du réseau existant ont été discutées. Des lignes stratégiques comme Antananarivo-Toamasina, Fianarantsoa-Côte Est, ou encore la possible connexion de Mahajanga, Toliara et du Nord du pays sont envisagées.

Côté maritime et fluvial, l'Égypte propose de collaborer dans le domaine du transport par voie d'eau, aussi bien pour les marchandises que pour les passagers. Les discussions portent notamment sur la modernisation des ports et l'amélioration des liaisons fluviales dans certaines régions. Les infrastructures énergétiques occupent également une place importante dans les échanges. L'accent est mis sur les énergies renouvelables, avec notamment l'installation de panneaux solaires et le développement de solutions d'électrification rurale durable.

Enjeux

Le Business Forum organisé à Antananarivo est un espace d'échanges entre entreprises malgaches et égyptiennes. Josielle Rafidy, directrice générale de l'EDBM, explique : « Ce forum est une occasion pour les entreprises malgaches de rencontrer des partenaires étrangers et de participer à des projets de grande envergure. »

Elle ajoute : « Les investisseurs étrangers cherchent souvent des partenaires locaux pour leurs investissements, ce qui est aussi un avantage pour les entreprises malgaches. »

Ce partenariat est conçu comme un système « gagnant-gagnant ». Le ministre malgache des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo, souligne : « L'Égypte est un pays intéressé et prêt à travailler avec nous. Cette coopération est nécessaire pour mobiliser des financements et développer nos infrastructures. »

Cette mission fait suite à une visite des ministres malgaches Valery Ramonjavelo et Gérard Andriamanohisoa en Égypte en novembre 2024. Ils y avaient rencontré plusieurs groupes égyptiens pour discuter de partenariats stratégiques.

La délégation égyptienne restera à Madagascar jusqu'au 25 juin, avec un programme qui inclut des visites de sites, dont le projet Tanamasoandro, et des rencontres avec des acteurs du secteur privé local.