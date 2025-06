Madagascar: Pétanque/Étape 1 Antsirabe - Les duos Rivo - Ndria et Haja - Bali qualifiés

Les qualifiés de la ligue de Vakinankaratra sont désormais connus. Les finalistes du grand tournoi de pétanque en doublettes, organisé dans le cadre de la célébration des cinquante ans des Assurances Aro, en collaboration avec la Fédération Sport Boules Malgache et la ligue de Vakinankaratra, représenteront cette ligue à la Grande Finale inter-ligues en septembre dans la capitale.

La doublette Rivo-Ndria, respectivement du C2BA et du CBAT, a été sacrée vainqueur à Antsirabe. Ce duo a battu en finale, sur le score de 13-9, Haja du C2BA et Bali de l'Unoh, dimanche soir, sur l'avenue de l'Indépendance, devant les locaux des Assurances Aro.

En plus des trophées et des primes, les frais de déplacement et d'hébergement des équipes finalistes seront pris en charge par la fédération pour la Grande Finale. Le tournoi de Vakinankaratra a réuni cent quarante-quatre boulistes de la ligue organisatrice et de ses environs.

Sept étapes, organisées dans différentes ligues du pays, seront décentralisées jusqu'au mois de septembre. La Grande Finale, qui verra la participation des doublettes finalistes de chaque étape - soit seize équipes au total - aura lieu les 27 et 28 septembre à Antananarivo.

La deuxième étape, réservée aux joueurs de la ligue de Diana et de ses alentours, se tiendra à An- tsiranana, les 12 et 13 juillet.

L'équipe vainqueur de la Grande Finale remportera 3 millions d'ariary et des médailles d'or. La vice-championne recevra un million d'ariary ainsi que des médailles d'argent. Les doublettes classées troisième et quatrième gagneront chacune 400 000 ariary et recevront des médailles de bronze.