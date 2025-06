Ile Maurice: Un réseau britannique démantelé

Un important coup de filet a été réalisé à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), dimanche. Les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit et de la Customs Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority ont procédé à l'arrestation de sept étrangers, six de nationalité britannique et un Roumain, pour l'importation de cannabis en quantité significative, soit 161 kilos d'une valeur de Rs 195 millions.

Les suspects ont été interceptés vers 13 h 30 dans la zone d'arrivée de l'aéroport. Chaque individu transportait dans ses effets personnels des paquets de cannabis soigneusement emballées dans du film cellophane transparent. Ils devraient comparaître devant le tribunal de Mahébourg dans les jours à venir sous des accusations de trafic de drogue et d'importation illégale de stupéfiants.

Patrick Lee Wilsdon, domicilié à Peterborough, était en possession de 64 paquets de cannabis réparties en deux séries de 32, accompagnées de deux trackers Apple numérotés 1 et 9, d'un iPhone et de Rs 6 700. Lily Watson, traiteur à Peterborough, transportait 32 paquets de cannabis et un tracker Apple n° 11 tandis que Shannon Ellen Josie Holness, traiteur à Peterborough également, détenait 30 paquets de cannabis avec un tracker Apple n° 5, un iPhone et 60 livres sterling.

Laura Amy Kappen, employée de bar à Orton Goldnay, avait 30 paquets de cannabis et un tracker Apple n° 3 alors que Shona Campbell, femme de ménage à Standground, transportait 32 paquets de cannabis, un tracker Apple n° 10 et 900 livres sterling.

Natashia Arzu Artug, sans emploi et résidant à Huntingdon, était accompagnée de son fils mineur, et ils étaient en possession de 53 paquets de cannabis réparties entre leurs effets personnels et une valise enregistrée au nom du fils, avec deux trackers Apple (nos 2 et 8) et 260 livres sterling. Enfin, Cornel Florian Lisman, ressortissant roumain et opérateur de machines à Huntingdon, avait sur lui 32 paquets de cannabis, un tracker Apple n° 7, un iPhone et 260 livres sterling.

Selon des sources proches de l'enquête, les suspects faisaient probablement partie d'un réseau structuré de mules chargées de convoyer de la drogue depuis l'Europe vers l'île Maurice.

Les «trackers» apple. Un nouvel outil du trafic de drogue international

Les Apple AirTags, conçus à l'origine pour aider les utilisateurs à retrouver leurs objets perdus, sont aujourd'hui détournés par des réseaux criminels, notamment dans le trafic de drogue. Ces petits dispositifs, discrets et faciles à dissimuler, permettent de suivre en temps réel le trajet d'un colis ou d'une cargaison - et donc, de garder le contrôle sur la marchandise, même lorsqu'elle est transportée par des mules à leur insu ou sous influence.

Dans l'affaire survenue dimanche à l'aéroport SSR, chaque lot de cannabis saisi contenait un AirTag numéroté distinctement (de 1 à 11), suggérant un système bien organisé permettant à des tiers de localiser précisément les colis une fois arrivés à Maurice. Cela leur offre un double avantage : retrouver les valises ou sacs même s'ils sont saisis ou déplacés et suivre les mouvements des porteurs, parfois sans que ceux-ci en soient pleinement conscients.

Selon plusieurs spécialistes en cybersécurité, ces appareils posent un nouveau défi pour les autorités car leur technologie repose sur le réseau Find My d'Apple, qui utilise les appareils de la marque à proximité pour relayer anonymement la position du tracker sans nécessiter d'un système GPS propre ou de connexion internet directe. On en a aussi entendu parler il y a peu, dans le cas de l'affaire des valises attribuées à Pravind Jugnauth sur lesquelles enquête la Financial Crimes Commission.