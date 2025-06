Madagascar: Opportunités d'affaires - Des opérateurs égyptiens en mission au pays

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, un Business Forum Madagascar-Egypte est organisé par l'Etat dans la capitale en partenariat avec l'ambassade d'Egypte à Madagascar.

Une forte délégation égyptienne conduite par le vice-ministre de l'Egypte en charge des Transports maritimes, Nehad Shahin, est ainsi en terre malgache pour une mission économique. Elle est notamment composée de 27 personnes dont des dirigeants de 12 grandes entreprises opérant dans les secteurs des infrastructures, du transport et de l'énergie. Cette mission économique est menée en collaboration avec les ministères concernés ainsi que l'EDBM (Economic Board of Madagascar).

Il s'agit entre autres, du ministère des Transports et de la Météorologie, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures, du ministère des Travaux publics, du Secrétariat d'Etat chargé des Nouvelles villes et de l'Habitat.

Expertise

Mis à part ce business forum, un networking sera développé en vue de faciliter les échanges avec le secteur privé malgache. En outre, cette délégation égyptienne effectuera des visites sur des sites tels que le port de Toamasina, la société Madarail et le site d'implantation de la nouvelle ville appelée « Tanamasoandro ». L'objectif consiste à présenter à ces opérateurs égyptiens les opportunités d'affaires sur lesquelles ils peuvent investir à Madagascar. A titre d'illustration, le président directeur général de l'Administrative Capital for Urban Development (ACUD), Khaled Abbas veut apporter son expertise en matière de viabilisation du site d'implantation de la nouvelle ville lors d'une visite sur le terrain à Imerintsiatosika.

Partenariats stratégiques

Il est à rappeler que le ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo, et le Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa s'étaient déjà rendus en Egypte au mois de novembre de l'année dernière en vue de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Ces membres du gouvernement ont eu l'occasion de rencontrer des grands groupes égyptiens tels qu'Elsewedy Electric, Arab Contractors, Rowad Engineering, et l'ORASCOM en vue de nouer des partenariats stratégiques dans des grands projets prévus à Madagascar.

Ces grands groupes égyptiens avaient alors déjà fait part de leur intérêt à développer un partenariat avec des acteurs de la Grande île. Cette précédente mission s'inscrivait dans l'objectif de mobiliser des financements pour des projets à Madagascar et d'attirer des investisseurs égyptiens qui, comme l'a souligné le ministre des Transports, représente des partenaires stratégiques pour le développement du pays.