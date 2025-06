Madagascar: Orange MPPTour 250 - Zarah-Prisca et Toavina-Tokiana renouent avec le titre

Le Tropical Padel Talatamaty était en effervescence ce week-end lors du deuxième tournoi 250 de l'Orange Malagasy Pro Padel Tour (MPPT). Dans une ambiance survoltée, les favoris Zarah Razafimahatratra, Prisca Razafimamonjy, ainsi que Toavina et Tokiana Ratsimandresy ont répondu présents, s'adjugeant les titres féminin et masculin avec brio, confirmant ainsi leur suprématie. Chez les hommes, les frères Ratsimandresy sont, une nouvelle fois, au sommet.

En finale, ils ont dominé Nante Radilofe et Jacky Michel Ramananjatovo en deux sets maîtrisés (6/2, 6/3). Après un premier set rondement mené, Toavina et Tokiana ont enfoncé le clou dans le second set, ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Cette victoire, après leur sacre en avril 2024, consolide leur statut de duo incontournable du circuit.

Du côté des dames, Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy, du club Atema, continuent d'écrire leur légende dans le padel malagasy. Face aux soeurs Fitia et Miarana Robinson, de retour en tandem et redoutées pour leur passé glorieux, elles se sont imposées en deux sets sans appel. Le premier set, remporté par un cinglant 6-0, a donné le ton, malgré une légère résistance des Robinson dans le second manche (6-2).

« La clé de cette victoire était beaucoup de concentration et une approche match par match, comme à chaque tournoi », a confié Zarah Razafimahatratra. Ce tournoi marque également le retour remarqué des soeurs Robinson, qui, bien que s'inclinant en finale, rappellent leur potentiel à secouer la hiérarchie. L'Orange MPPTour 100 à Soavina Atmosphere, les 5 et 6 juillet 2025, sera le prochain rendez-vous du circuit.