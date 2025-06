Madagascar: Audiovisuel - StarTimes, partenaire officiel de la FIFA

StarTimes franchit une nouvelle étape dans l'innovation technologique et l'accessibilité audiovisuelle avec sa filiale StarTimes Solar, désormais partenaire officiel de la FIFA pour la diffusion de la Coupe du Monde des Clubs 2025.

Grâce à ses solutions solaires autonomes, StarTimes rend possible la diffusion de l'événement dans les zones les plus reculées de Madagascar, alliant technologie, énergie renouvelable et passion du football. « Avec StarTimes Solar, nous ne diffusons pas seulement du sport.

Nous apportons la lumière, la connexion et l'émotion du football au coeur des communautés éloignées. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de StarTimes de combiner inclusion numérique, transition énergétique et accès équitable au divertissement sportif », indique l'entreprise. En parallèle, les panneaux solaires haute puissance de StarTimes Solar sont désormais disponibles pour les entreprises, institutions et particuliers.

Ces acquisitions permettent à StarTimes de devenir partenaire officiel des grands événements dont la Coupe du Monde des Clubs 2025, qui se tiendra aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain, et qui réunira 32 des meilleures équipes du monde.

« Tous les matchs seront diffusés sur les chaînes ST World Football, ST Sport Premium et ST Sport Life. Fidèle à sa proximité avec le public malgache, StarTimes offrira une diffusion commentée en malgache de 17 matchs sur sa chaîne exclusive UPTV, avec deux voix phares du commentaire sportif local : Haja Randria et Edouard Ratovoson, alias RAYEST ».

StarTimes continue également de séduire le public malgache avec ses séries internationales doublées en malgache, une véritable marque de fabrique de la chaîne. À l'antenne : The Iron Heart sur Gasystar ou encore Intersection et Mr Wong. Des séries venues de Turquie, des Philippines ou de Thaïlande, aux histoires captivantes et hors du commun.