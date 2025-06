Madagascar: CNaPS - Une aide financière de 50 000 ariary à ses retraités pour le 26 juin

A l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance, la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) accordera une aide financière ponctuelle de 50 000 ariary à ses retraités. C'est ce que la ministre du Travail, de l'emploi et de la fonction publique, Hanitra Razakaboana a annoncé hier à Ivandry lors de la présentation officielle de « CNaPS Impact : l'innovation sociale en action ». L'objectif étant de reconnaître leur engagement et leur contribution au développement national, tout en témoignant de l'attention constante portée à leur bien-être.

Cette initiative a été mise en place en raison des progrès réalisés en matière de transparence et d'amélioration de la gestion, selon le Directeur général de cette institution, Vimbina Rahaingonjatovo. « Les dépenses étaient jusque-là inférieures aux recettes. Les sorties d'argent ont été réduites et la communication a été améliorée. En conséquence, le nombre de cotisants augmente progressivement et les réserves financières s'améliorent », se félicite- t-il.

Prestations

Concernant la modernisation de ses prestations, la CNaPS a introduit quatre nouveaux produits dans le cadre d' « Impact : l'innovation sociale en action ». Il s'agit du ChatBot CNaPS, l'e-paiement des cotisations sociales, le menu USSD via mobile banking et le dispositif banque-traites. Le ChatBot est un assistant virtuel disponible 24/24 et 7/7 pour répondre aux interrogations des utilisateurs, disponible sur WhatsApp, messenger et le web.

L'e-paiement des cotisations sociales est désormais accessible via l'application CNaPS Mobile qui facilite la gestion administrative pour les employeurs. Le menu USSD via mobile banking destiné aux petits employeurs comptant moins de cinq salariés pour le paiement des cotisations depuis leur téléphone mobile. Quant à « la banque traite », elle vise à soutenir les employeurs rencontrant des difficultés dans le règlement de leurs cotisations avec les partenaires bancaires de la CNaPS. La signature de la convention de partenariat avec les entités concernées a également marqué l'évènement d'hier.