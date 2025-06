ALGER — La Direction générale de la Protection civile (DGPC) organise, dimanche à Skikda et à Jijel, une manoeuvre de simulation de grande envergure, destinée à tester l'efficacité des moyens mobilisés pour faire face aux incendies de forêts, en période à haut risque.

"Dans le cadre du renforcement du dispositif national de prévention et de lutte contre les feux de forêts, la Direction générale de la protection civile organise une importante manoeuvre de simulation de grande envergure, combinant des moyens de lutte terrestres et aériens, destinée à tester la réactivité, la coordination intersectorielle et l'efficacité des moyens mobilisés pour faire face aux incendies de forêts, en période à haut risque", précise la DGPC dans un communiqué.

Cette manoeuvre, qui se déroulera dans la région d'Ouled Attia (Skikda) et d'El Milia (Jijel), sera marquée par la présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, ainsi que du Directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Bourrelaf, indique le communiqué.

Un large éventail d'acteurs et de moyens relevant de plusieurs institutions nationales sera mobilisé, dont "les unités spécialisées de la Direction générale de la Protection civile, l'Armée nationale populaire, la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale, la Direction générale des Forêts et les collectivités locales", ajoute la même source.

Le scénario de cette simulation prévoit "un départ de feu simulé en zone forestière, avec le déploiement immédiat de moyens terrestres (véhicules d'intervention, camion-citernes des unités territoriales, colonnes mobiles..) et de moyens aériens (drones, hélicoptères, avions bombardiers d'eau), accompagnés d'actions de reconnaissance, de sécurisation des zones habitées et périmètres à risques et d'extinction des foyers".

Cet exercice a pour objectif d"'évaluer la capacité d'intervention rapide des différents acteurs et de renforcer la collaboration et la coordination entre les équipes spécialisées terrestres et les moyens aériens, permettant une réponse rapide et efficace en situation d'urgence complexe".

Il s'agit également de "tester l'utilisation et l'efficacité de la plateforme numérique développée pour une meilleure gestion des opérations de lutte contre les incendies de forêts, l'efficacité de la chaîne de commandement, ainsi que les mécanismes d'alerte, de communication et de prise de décision en situation d'urgence", poursuit le communiqué.

Par ailleurs, la DGPC rappelle que la lutte contre les incendies de forêts est "une cause nationale nécessitant la mobilisation de tous", exhortant les citoyens à "respecter les consignes de prévention, à signaler tout départ de feu et à collaborer activement avec ses services en cas d'urgence".