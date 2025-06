Algérie: La loi sur l'exploitation touristique des plages fera du tourisme domestique un véritable moteur de développement

ALGER — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mme Houria Meddahi a affirmé, lundi à Alger, que la loi fixant les règles d'utilisation et d'exploitation touristique des plages permettra de faire du tourisme domestique un véritable moteur de développement économique.

A l'issue de l'adoption par les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), de la loi relative aux règles d'utilisation et d'exploitation touristique des plages, la ministre a précisé que la révision de ce texte s'inscrit dans le cadre de l'application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a souligné, à maintes reprises, "le rôle central du secteur du tourisme dans la construction d'une économie équilibrée et diversifiée et l'importance du tourisme domestique comme levier de développement".

Selon la ministre, cette loi s'inscrit dans le cadre d'"une vision globale qui vise à organiser l'exploitation des plages et à lutter contre les pratiques anarchiques, tout en encourageant les investisseurs à fournir des services de qualité garantissant le respect des espaces publics et protégeant les droits des usagers".

Rappelant que l'Algérie dispose de tous les atouts culturels et naturels pour devenir "une destination touristique de choix au double plan régional et international", Mme Meddahi a mis en avant "l'engagement des pouvoirs publics à veiller à l'application saine des dispositions de la loi et à évaluer son impact sur le terrain".

De son côté, le président de l'APN, M. Brahim Boughali a indiqué que la loi adoptée se veut "une étape importante pour remédier aux dysfonctionnements et asseoir des normes renforçant la protection des estivants".

Cela devrait permettre de "générer des sources de revenus supplémentaires pour le Trésor public, en encourageant les investisseurs dans ce domaine et en luttant contre le phénomène d'exploitation anarchique des plages", a-t-il ajouté.