Algérie: FIA - Le président de la République appelle à renforcer davantage la compétitivité du produit national

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, lundi à Alger, la nécessité de renforcer davantage la compétitivité du produit national, d'assurer l'autosuffisance et de booster les exportations, particulièrement dans le secteur industriel, qui connaît un développement notable ces dernières années.

Lors de l'inauguration de la 56e édition du la Foire internationale d'Alger (FIA), où il a visité les stands de plusieurs entreprises nationales publiques et privées, le président de la République a encouragé les opérateurs économiques à "relever le niveau d'ambition" en matière d'investissement, tout en poursuivant les efforts pour améliorer la qualité du produit national et renforcer sa compétitivité.

A cette occasion, le président de la République a salué les progrès réalisés par plusieurs secteurs, notamment l'industrie mécanique, l'industrie militaire et le textile, soulignant la nécessité de renforcer les capacités d'exportation tout en contribuant à la réduction des importations.

Au niveau du pavillon des industries militaires, où il a observé une longue halte, le président de la République a reçu des explications détaillées sur les activités de nombre d'établissements opérant dans les télécommunications, les structures militaires et l'armement, notamment la Direction centrale de l'industrie militaire, l'Etablissement de construction mécanique de Khenchela et l'Etablissement central de rénovation du matériel des transmissions.

Il a salué les réalisations de ces établissements, notamment dans des domaines comme la fibre optique, la fabrication et la maintenance du matériel des transmissions, et la fabrication des substances explosives.

Au pavillon du ministère de la Défense nationale, le président de la République a ordonné au ministre de l'Education nationale d'impliquer les entreprises nationales, y compris celles relevant de l'Armée nationale populaire (APN), dans la réalisation du projet d'équipement des établissements scolaires en tablettes électroniques.

Il a également souligné la nécessité de la contribution des institutions relevant de l'Armée nationale populaire, de l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE), ainsi que des entreprises privées, dans ce projet supervisé par le ministère de l'Education, visant à fournir des tablettes électroniques aux élèves appelant " à couvrir au moins 50 à 60 % " des besoins des établissements scolaires en matériel informatique à partir de la production locale.

A cette occasion, le président de la République a mis en avant la contribution de l'institution militaire au soutien de l'économie nationale à travers divers produits, ce qui permettrait de réduire la facture des importations, notamment pour ce qui est de la fibre optique.

A ce sujet, le président de la République a affirmé qu'il sera procédé à l'interdiction de l'importation de la fibre optique sauf avec l'autorisation du ministère de la Défense nationale, et ce, à l'approche du lancement d'une unité de production de fibre optique relevant de ce même ministère.

Le président de la République a également visité le stand de l'Institut national de cartographie et de télédétection relevant du ministère de la Défense nationale (MDN).

Au niveau du stand de deux start-up, le président de la République a salué les avancées majeures de l'Algérie dans ce domaine, réaffirmant que les efforts étaient en cours pour "permettre à l'économie nationale de se hisser au premier ou deuxième rang au niveau africain".

Le président de la République a également visité le stand du groupe public des textiles et cuirs Getex, où il a suivi un exposé sur le bilan du groupe, qui connaît un saut qualitatif ces dernières années en termes de diversification de la production, d'amélioration de la qualité et de développement et de modernisation des modes de distribution, en partenariat avec les start-up opérant dans le domaine du e-commerce.

Toujours dans le domaine industriel, au stand de l'entreprise VMS, spécialisée dans la fabrication de motocycles, le président de la République a encouragé les opérateurs économiques à relever le niveau d'ambition pour investir davantage et contribuer à la création de valeur ajoutée et d'emplois.

Le président de la République a salué les responsables de cette entreprise pour les succès réalisés, à travers la diversification de ses produits, notamment les motocycles et les véhicules légers de transport destinés aux jeunes investisseurs et utilisés dans le domaine du commerce et des services, ainsi que par les artisans.

Au niveau de l'entreprise VMS, spécialisée dans la production des motocycles, le président de la République a ordonné au directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) de faciliter la concrétisation d'un projet d'investissement de l'entreprise "avant la fin du mois en cours". Ce projet concerne la réalisation d'un complexe industriel de fabrication de motocycles de différents types dans la wilaya de Bouira.

Au stand du Groupe des sociétés Hasnaoui, le président de la République a souligné l'importance des projets sur lesquels ce groupe privé travaille, notamment dans le domaine agricole, à travers la production de semences, ce qui permettra, selon les explications fournies, de réduire le coût de ces intrants pour les agriculteurs, contribuant ainsi à la réduction des importations et à l'autosuffisance du pays.

Le président de la République avait entamé sa visite par le pavillon du Sultanat d'Oman, invité d'honneur de cette édition de la FIA, où il était accompagné du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, ainsi que de membres du Gouvernement, et du ministre omanais du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de l'investissement, M. Qais Bin Mohammed Al Yousef, et de la délégation officielle l'accompagnant.

Au niveau de ce pavillon, le président de la République a pris connaissance des divers produits pour lesquels ce pays frère est connu dans plusieurs secteurs.

Le choix du Sultanat d'Oman comme invité d'honneur pour cette édition découle de la dynamique que connaissent les relations algéro-omanaises, notamment suite aux récentes visites entre les dirigeants des deux pays qui ont été couronnées par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale.

Au niveau de ce pavillon, les opérateurs omanais se sont félicités du grand essor enregistré récemment par les relations entre les deux pays, saluant les opportunités d'investissement prometteuses qu'offre l'Algérie.

== Au pavillon de la Palestine, la reconnaissance du rôle du président de la République dans le soutien à la cause palestinienne =

Le président de la République a, par la suite, visité les stands de la République arabe sahraouie démocratique, de la Tunisie et de l'Autorité de la zone franche de Nouadhibou (Mauritanie), ainsi que le stand de l'Etat de Palestine, où il a reçu un cadeau, consistant en une maquette d'"Al-Qods Echarif, joyau de la couronne", et ce en reconnaissance de "son soutien à la cause palestinienne et de son profond respect pour le peuple palestinien frère", selon les propos de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, M. Fayez Abu Aita.

Le président de la République a observé une longue halte au stand d'Algerian General Mechanics (AGM-Holding) -Unité de Sidi Bel Abbès, où il a reçu des explications exhaustives sur les activités de cette entreprise, spécialisée dans la production d'équipements et de matériels pour les travaux publics, le bâtiment et l'agriculture, et ses capacités de production. Au niveau de ce stand, le président de la République a insisté sur "la nécessité de satisfaire d'abord les besoins nationaux, avant de se tourner vers l'exportation". Pour réaliser cet objectif, il a appelé les responsables de cette entreprise à adopter un système de travail en continu (24h/24).

La 56e édition de la FIA, placée sous le slogan "Pour une coopération commune et durable", connait la participation de 684 exposants, dont 145 entreprises étrangères représentant 31 pays issus des cinq (5) continents.