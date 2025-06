Le Premier ministre de transition, Dr Kamil Idris et l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies au Soudan Ramtane Lamamra ont eu un appel téléphonique aujourd'hui pour discuter d'un certain nombre de questions.

Le Premier ministre de transition a souligné que les priorités du futur Gouvernement de l'Espoir sont de parvenir à la paix et à la stabilité, au retour volontaire, au redressement national, aux moyens de subsistance et à la sécurité de la population, et de préparer le pays à des élections libres et équitables. Il a souligné que le Gouvernement de l'Espoir est un « gouvernement civil technocratique » qui sera formé prochainement, sous réserve d'un engagement total envers le programme du gouvernement.

Ramtan Lamamra a exprimé sa gratitude et son appréciation au Premier ministre et son intérêt pour le processus de paix, notant qu'il informera le Conseil de sécurité cette semaine sur les développements politiques et la situation humanitaire au Soudan./ OSM