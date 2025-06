Soudan: Sous-Secrétaire à la Santé - Confirme le Retour du Centre du Mycétome, le Premier du Genre au Monde

Le sous-secrétaire du ministère de la Santé, Dr Haitham Ibrahim a visité aujourd'hui un certain nombre d'établissements de santé. La tournée comprenait l'hôpital de Khartoum, l'hôpital Al-Salam pour la chirurgie cardiaque, l'hôpital Soba, le laboratoire STACk, la Banque Nationale du Sang et le Centre de Recherche sur le Mycétome.

La visite a révélé l'ampleur des destructions généralisées et du pillage systématique des laboratoires, des centres de recherche et des équipements médicaux modernes qui avaient été importés à grands frais pour localiser les traitements au Soudan. La délégation a également examiné les dommages causés au Centre du mycétome, qui est le premier centre de référence mondial dans ce domaine.

Le sous-secrétaire a affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre du plan du ministère visant à réhabiliter les établissements de santé et à rétablir progressivement les services, notant que des dispositions sont en cours pour reprendre les opérations à l'hôpital de Khartoum. Il a exprimé sa gratitude au personnel médical qui a repris le travail malgré les circonstances difficiles, soulignant l'engagement du ministère à soutenir les efforts de reconstruction et à combler les lacunes.

Le sous-secrétaire a félicité l'Hôpital Italien de la Paix pour les services gratuits qu'il offre en matière de maladies cardiaques et de services pour les enfants en matière de traitement, de nutrition et de vaccination, révélant que plus de 60 patients le visitent quotidiennement, même pendant la guerre.

Il a annoncé le renforcement des partenariats avec les organisations internationales, les appelant à revenir et à contribuer depuis l'intérieur de l'État. Il a souligné l'importance de relancer le Centre de recherche sur le mycétome, car il représente une référence mondiale et un phare scientifique et humanitaire. Il a confirmé qu'il existe un plan global pour sa réhabilitation qui a été préparé par la direction du centre et qu'il existe des organismes internationaux intéressés par sa réhabilitation, dirigés par l'Organisation Mondiale de la Santé.

La délégation a également visité la première phase de réhabilitation de l'hôpital universitaire de Soba, l'une des institutions les plus importantes qui a contribué à la formation des médecins soudanais. Appréciant le rôle de son administration et promettant davantage de coopération et de coordination entre le ministère de la Santé et les hôpitaux universitaires. / OSM