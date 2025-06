SAIDA — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a mis en avant, lundi à Saïda, le rôle essentiel des imams dans la transmission et la protection des valeurs spirituelles de la société algérienne.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie de sortie de la 25e promotion des imams-prêcheurs à l'Institut national spécialisé des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses et des wakfs de Saïda, le ministre a appelé les imams à l'échelle nationale à "porter et protéger les valeurs spirituelles de la société algérienne et à les raviver, contribuant ainsi à la préservation de l'identité et du référent religieux national".

Belmehdi a insisté sur "la nécessité d'adopter un discours religieux modéré et équilibré qui renforce la cohésion du peuple algérien et son unité nationale, en diffusant la sérénité et la quiétude au sein de la société".

Il a rappelé que, durant l'année en cours, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a recensé à l'échelle nationale la sortie de 784 cadres religieux, dont plus de 380 imams- prêcheurs, 200 enseignants du Coran, 100 muezzins et 100 "Quaïm" (agents chargés de l'entretien des mosquées).

Dans ce cadre, il a déclaré que "l'Algérie est fière de ces étudiants qui se destinent à devenir des guides spirituels, contribuant à la protection des valeurs spirituelles de la société et à la sauvegarde de l'identité religieuse".

Le ministre a salué les efforts de l'Etat et des équipes pédagogiques chargées de la formation des imams, "dans le but de préserver notre religion, notre identité, notre modération et notre équilibre", affirmant que "les efforts de l'Etat en matière de formation se poursuivent, notamment à travers le renforcement de l'aspect pédagogique avec de nouveaux axes, de modules et de thématiques permettant à l'imam d'acquérir une culture contemporaine et de mieux appréhender les défis du pays".

A noter que cette promotion, composée de 30 imams-prêcheurs, porte le nom du défunt Cheikh Sidi Mohamed El Bey Belalem.

Le ministre a également présidé la cérémonie de remise des diplômes et la distinction des meilleurs étudiants de cette promotion, ayant suivi une formation d'une durée de trois ans.

Par ailleurs, M. Belmehdi a procédé à l'inauguration de la mosquée "Bilal Ibn Rabah", sis au quartier "El Bordj" de Saïda, ainsi qu'à la pose de la première pierre pour la construction des mosquées "Othmane Ibn Affane" au quartier des 2.200 logements du chef-lieu de wilaya, et "Aouis El-Karni" dans la commune de Aïn El-Hadjar.