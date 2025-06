Algérie: Conseil de sécurité - Le groupe A3+ exprime sa solidarité avec l'Afghanistan face aux multiples défis

NEW YORK — Le groupe A3+ au sein du Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé, lundi à New York, sa solidarité constante avec e peuple afghan face aux multiples défis et aux menaces sécuritaires persistantes.

Lors d'une réunion du Conseil consacrée à la situation en Afghanistan, la représentante permanente du Guyana auprès des Nations unies, Carolyn Rodrigues, s'exprimant au nom du groupe A3+ (Algérie, Somalie, Sierra Leone et Guyana), a indiqué que "le peuple afghan continue de faire face à des défis multiformes, notamment la pauvreté généralisée, le chômage, les menaces sécuritaires persistantes et la crise humanitaire difficile".

Le groupe a souligné, à ce propos, que "la réduction de l'aide financière internationale a aggravé une situation économique déjà fragile", exprimant par la même occasion, " sa profonde inquiétude" face aux conséquences de cette baisse de financement et des aides humanitaires. Environ la moitié de la population afghane a en effet besoin d'un soutien vital en raison de l'insécurité alimentaire, des déplacements de population, des catastrophes naturels, du changement climatique, de la situation économique difficile et de l'accès limité aux services de base".

Il a précisé que la fermeture de centaines de structures de santé et de centres de nutrition a privé des millions de personnes de "l'accès aux soins de santé primaires et aux traitements vitaux", relevant qu'il est prévu que "3,5 millions d'enfants souffriront de malnutrition en 2025".

Dans ce contexte, le groupe A3+ a exhorté les bailleurs de fonds internationaux et les partenaires humanitaires à accroître leurs contributions et leur appui, exprimant son inquiétude face aux "rapports faisant état de violences et d'arrestations de travailleurs humanitaires, y compris 13 employés onusiens".

Par ailleurs, la représentante permanente du Guyana a réaffirmé au nom du groupe que "la participation pleine et équitable de la femme dans tous les secteurs de la vie est essentielle au développement et à la prospérité de l'Afghanistan".

Sur la situation sécuritaire dans le pays, le groupe a appelé à "intensifier les efforts de lutte antiterroriste afin de renforcer la stabilité et la sécurité en Afghanistan et dans la région.