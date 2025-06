Congo-Brazzaville: Présidence du G.I.E. Infogreffe - Dieudonné Mpouki Moussouki et Jean-François Doucède réélus

À l'occasion de son assemblée générale, le Groupement d'intérêt économique (GIE) Infogreffe a renouvelé son Conseil d'administration. Il a réélu, le 20 juin, le Franco-Congolais, Me Dieudonné Mpouki Moussouki, greffier associé du Tribunal des activités économiques de Paris, à la présidence de l'instance, et Me Jean-François Doucède, greffier associé du Tribunal de commerce de Bobigny, à la vice-présidence.

Le duo a été reconduit pour poursuivre la dynamique d'innovation au sein du GIE. Infogreffe. Par cette élection, les administrateurs d'Infogreffe ont unanimement renouvelé leur confiance à Me Dieudonné Mpouki Moussouki, à la tête du GIE. Infogreffe depuis 2019, pour un troisième mandat. Cette reconduction s'inscrit dans la continuité du travail engagé pour accélérer la transformation numérique des services aux entreprises.

Pour sa part, Me Jean-François Doucède, vice-président sortant et greffier associé à Bobigny, conserve également son mandat. Présenté par les administrateurs comme étant un acteur clé des réflexions stratégiques du groupement, il continue d'apporter son expertise au service du développement et de la modernisation d'Infogreffe.

"Cette réélection est à la fois une marque de confiance et une responsabilité", a déclaré le président réélu. Et de confier : "Notre ambition reste inchangée ; proposer aux entreprises et à leurs conseils des services toujours plus utiles, fluides et sécurisés, dans un environnement en constante évolution".

Depuis près de quarante ans, Infogreffe accompagne les entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise, en proposant un accès fiable à l'information légale et à des services numériques innovants. À l'heure de la dématérialisation généralisée et des défis liés à la transparence, le GIE. continue d'affirmer sa mission de service public au coeur de l'écosystème entrepreneurial français.

Porté par la vision de ses dirigeants et l'expertise des greffiers des tribunaux de commerce, Infogreffe entend renforcer son rôle de tiers de confiance numérique, dans un cadre toujours plus exigeant en matière de conformité, d'efficacité et de durabilité.

À propos d'Infogreffe

Créé en 1986, Infogreffe est le GIE des greffes des tribunaux de commerce français. Distributeur officiel de l'information légale certifiée par des officiers publics et ministériels, Infogreffe est le tiers de confiance numérique de l'économie française. Le GIE Infogreffe peut compter sur 2 000 collaborateurs répartis dans les 142 greffes des tribunaux de commerce implantés en métropole et dans les départements et régions d'Outre-mer.

Présidé par Me Dieudonné Mpouki, ses services en ligne accompagnent les entreprises et facilitent les moments clés de leur développement. Les services dématérialisés d'Infogreffe répondent à un double impératif de rapidité dans les démarches, et de sécurité pour favoriser le dynamisme ainsi que la transparence économiques du pays.

Ses services concernent la diffusion de l'information légale des entreprises, la dématérialisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, la création d'identités numériques avec MonIdenum, ou bien encore des plateformes dédiées telles que KYC Infogreffe, Marketplace Infogreffe, Axiocap, MesAidesPubliques, etc.

Infogreffe est membre de l'Alliance des patronats francophones et de l'Alliance francophone des registres de commerce.