Congo-Brazzaville: Opportunités d'affaires - La Francophonie économique se rencontre à Brazzaville

Plus de 2800 participants dont des décideurs économiques, chefs d'entreprise et institutions francophones prendront part, du 26 au 28 juin à Brazzaville, à la cinquième édition de la Rencontre des entreprises francophones (REF).

Espace de dialogue et d'échanges visant à stimuler les opportunités d'affaires et renforcer les partenariats entre les acteurs de l'économie dans le monde francophone, la REF se veut un carrefour d'opportunités où se nouent les partenariats de demain. Elle se fixe comme objectif de bâtir une Francophonie économique dynamique, compétitive et tournée vers l'avenir.

Après les précédentes éditions tenues respectivement à Paris en 2021, au Québec en 2022, à Abidjan en 2023 et à Marrakech en 2024, celle de Brazzaville connaît un engouement inattendu en termes de 2800 participants inscrits la veille de l'ouverture de cette rencontre placée sous le patronage du chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso.

Parmi les invités attendus, l'on note des décideurs économiques, chefs d'entreprise et institutions francophones; lesquels prendront part aux conférences de haut niveau et des débats animés par des leaders d'opinion, experts et entrepreneurs influents.

La rencontre prévoit aussi des side events qui mettent en valeur l'expertise des entreprises congolaises et favorisent les partenariats entre acteurs économiques locaux et internationaux, des stands d'exposition offrant aux entreprises l'opportunité de présenter leurs produits et services ainsi que des ateliers de haut niveau avec des thématiques très variées.

Elle est organisée cette année en partenariat avec l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Unicongo), membre fondateur de l'Alliance des patronats francophones (APF) et principal syndicat d'employeurs du Congo,

Fondée le 29 mars 2022 à Tunis par plusieurs organisations patronales francophones, dont Unicongo, l'APF est une organisation multilatérale et internationale qui vise à renforcer les liens économiques entre les entrepreneurs des pays francophones. Depuis sa création, elle s'est positionnée comme un catalyseur pour l'émergence d'une communauté d'affaires francophone forte et intégrée.

Avec ses quarante-deux organisations professionnelles représentatives de trente-neuf pays et régions francophones, elle incarne le secteur privé formel dans les pays francophones et a pour mission de renforcer les liens entre entreprises de l'économie francophone de manière concrète et opérationnelle. Cette alliance multilatérale et internationale s'engage à créer des ponts et à lever les barrières réglementaires pour favoriser les échanges commerciaux et les flux économiques entre les pays francophones.

Chaque année, lors de la REF, l'alliance réunit ses membres, ses partenaires, de grandes entreprises et des entrepreneurs francophones afin de favoriser la rencontre des chefs d'entreprise du monde entier pour renforcer et dynamiser les flux économiques dans l'espace francophone. Événement phare de l'Alliance, la REF s'est imposée depuis son lancement à Paris, en 2021, comme le rendez-vous incontournable des acteurs économiques de l'espace francophone qui rassemble des milliers de participants internationaux autour de la Francophonie économique.