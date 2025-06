Congo-Brazzaville: Religion - Le jubilé de l'espérance célébré à Brazzaville

Plusieurs adeptes de l'Eglise catholique et quelques citoyens ont participé massivement, le 21 juin à Brazzaville, aux activités liées au jubilé de l'espérance. Les notions de la cohésion sociale et de l'engagement citoyen étaient, entre autres, au coeur de ces rencontres.

La célébration du jubilé de l'espérance a été un moment de communion et de partage d'expériences entre participants, venus de divers secteurs, notamment de l'église, de la société civile et de certaines institutions de la République. Placées sous les hospices de Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou, archevêque de Brazzaville et président de la Conférence épiscopale du Congo, ces rencontres ont permis aux participants d'assister aux conférences, exposés ainsi qu'à une messe.

Tout a commencé par la conférence de l'abbé Dr Nazaire Mabanza , sur le thème « L'espérance ne déçoit pas ». Elle a été enrichie par une réflexion de l'Académie catholique de Brazzaville pour l'éthique (Accabe) intitulée « L'espérance, moteur d'un nouveau concept de cohésion sociale et de vivre-ensemble pour le Congo ». Par la suite, l'abbé Dr Jonas Koudissa a exposé sur « La signification du jubilé et de l'année sainte consacrée à l'espérance : implications pour les dirigeants de la société, en particulier les chrétiens ». C'est dans l'enceinte de la cathédrale Sacré-Coeur de Brazzaville que les participants au jubilé ont terminé leur célébration via une messe d'action de grâce qui a été dominée par des prières et des chants liturgiques.

L'abbé Jonas Koudissa, directeur de l'Accabe, a insisté sur l'urgence spirituelle et sociale de ce jubilé, dans un monde confronté à la détresse et aux conflits. « Nous avons l'espérance qu'un autre monde est possible, fondé sur la justice, la paix et la fraternité», a-t-il indiqué.

Il a également présenté au public un manuel intitulé Cohésion sociale, vivre-ensemble, moralisation de la vie publique », fruit d'une réflexion collective plaidant en faveur d'une nouvelle citoyenneté congolaise. A travers ce livre qui est disponible au siège de l'Accabe et sur Amazone, cette organisation trace la voie d'un engagement collectif, d'une cohésion sociale, du vivre-ensemble et de la moralisation de la vie publique au Congo.

Dans son message, Mgr Bienvenu Manamika a rappelé que l'espérance est un bien commun à tous les hommes, mais qu'elle ne peut se concrétiser sans cohésion sociale. Il a souhaité que les dirigeants fassent de ce jubilé un moment de gratitude, de renouvellement et d'engagement. «Votre leadership, votre sagesse et votre vision sont indispensables pour conduire notre pays vers un avenir juste, prospère et équitable», a exhorté Bienvenu Manamika.

La célébration de ce jubilé a souligné la responsabilité particulière des chrétiens face aux défis actuels, appelant à un changement de mentalités en faveur d'une société plus harmonieuse et fraternelle. Ces assises qui ont été convoquées par le pape François se déroule dans plusieurs pays. Notons que les jubilés ordinaires se célèbrent chaque 25 ans mais le pape peut également convoquer un jubilé extraordinaire, en cas de besoin.