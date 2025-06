Afrique: Porto et Al Ahly, feu d'artifice sans lendemain

Huit buts, des rebondissements à chaque minute, un triplé d'anthologie et une dernière frappe venue d'ailleurs : Porto et Al Ahly ont offert au MetLife Stadium l'un des matchs les plus renversants de ce Mondial des clubs. Mais ce 4-4 spectaculaire n'a suffi à aucune des deux équipes pour poursuivre l'aventure américaine.

Le héros de la soirée se nomme Wessam Abou Ali. L'attaquant égyptien d'Al Ahly a claqué un triplé étincelant (15e, 45e+2 sp, 51e), confirmant qu'il est bien plus qu'un finisseur. Pourtant, dans une rencontre où l'émotion le disputait à la folie tactique, c'est Pepê, le milieu de Porto, qui a porté l'estocade finale : une frappe sèche et limpide à la 89e, venue clore une bataille irrespirable.

Al Ahly lance les hostilités

Sous l'impulsion d'un Hamdy Fathy inspiré, Al Ahly a rapidement trouvé la faille. Servi dans le bon tempo, Abou Ali a ouvert le score avec sang-froid (15e). Mais Porto n'a pas tremblé. Huit minutes plus tard, Rodrigo Mora, 18 ans, a rappelé pourquoi l'Europe a les yeux rivés sur lui : accélération, dribble, sang-froid. 1-1 (23e).

Juste avant la pause, Zizo est déséquilibré dans la surface, et Abou Ali transforme sans ciller (45e+2). À la mi-temps, les Égyptiens mènent 2-1. Mais dans l'autre match, Palmeiras est mené : l'espoir est encore permis pour les deux formations.

Trois buts en trois minutes

Le deuxième acte s'ouvre comme un feu de Bengale. William Gomes, côté Porto, envoie une mine lointaine qui laisse Mostafa Shobeir sans réaction (50e). Sur l'action suivante, Abou Ali plane au-dessus de tout le monde et claque une tête pleine d'autorité pour son troisième but (51e). 3-2 Al Ahly ? Pas pour longtemps : Samu Aghehowa remet les compteurs à zéro d'un coup de tête rageur sur corner (53e).

Mais le plus beau but de la soirée est peut-être pour Mohamed Ali Ben Romdhane : un enroulé chirurgical depuis l'extérieur de la surface, servi sur un plateau par Achraf Bencharki (64e). 4-3 pour Al Ahly, et la qualif semble enfin à portée.

Pepê pour conclure

Mais Porto ne lâche jamais. Et dans un dernier effort, à l'approche du temps réglementaire, Pepê trouve la lucarne basse d'un tir puissant du droit (89e). Quatrième égalisation. Ultime éclair dans une nuit d'été américaine qui n'a laissé personne indemne.

Au coup de sifflet final, les visages sont tendus. Porto et Al Ahly sortent par la grande porte, sans demi-finale mais avec les honneurs. Les supporters d'Al Ahly, massivement présents à New Jersey, saluent une équipe qui a tout donné, jusqu'au bout.

L'homme du match : Wessam Abou Ali (Al Ahly)

Auteur d'un triplé, l'avant-centre égyptien a répondu présent dans un match à haute pression. Inspiré, précis et constant : une prestation de patron.